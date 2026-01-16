교보증권, 2026년 상반기 채용연계형 인턴사원 모집

IT부문 대상

금융입력 :2026/01/16 11:09

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

교보증권은 2026년 상반기 채용연계형 인턴사원을 공개 모집한다고 16일 밝혔다.

이번 채용은 디지털 전환(DX) 가속화 흐름에 맞춰 IT부문을 대상으로 진행된다.

지원 자격은 4년제 대학 졸업자 및 졸업 예정자 또는 이에 준하는 역량을 갖춘 인재다.

교보증권 사옥.

채용 절차는 서류 전형, 필기시험, 실무 면접 순으로 진행되며 선발된 인원은 오는 3월부터 약 4주간 인턴십 과정을 수행하게 된다.

인턴십 수료 후에는 임원 면접을 거쳐 최종 선발자에 한해 정규직(5급)으로 채용할 예정이다.

관련기사

지원서는 이달 30일까지 교보증권 채용 홈페이지를 통해 온라인으로 접수할 수 있다.

교보증권 이경민 인사지원실장은 “IT 기술 역량을 바탕으로 미래 금융 환경의 변화를 이끌어갈 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다”고 말했다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 증권 교보증권 채용

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

국대 AI, 상반기 패자부활전…업계가 '도전할 결심' 머뭇대는 이유는

TSMC, 2나노 본격 양산 vs 삼성전자, '수율 향상' 맹추격

"지역 좁다, 세계로"… 피지컬AI 등 3대 분야 도전장

쿠팡 '보상쿠폰' 사용해도 불이익 없을까

ZDNet Power Center