정부·업계, 美 반도체 품목관세에 원팀으로 총력 대응

정부와 삼성, SK 등 반도체 업계가 현지시간 14일 발표된 미국 반도체 관세가 우리 업계에 미칠 영향을 점검하고 민관 원팀으로 기민하게 대응해 나가기로 뜻을 모았다.

산업통상부(장관: 김정관, 이하 ‘산업부’) 김성열 산업성장실장은 15일 오후 4시 대한상공회의소 8층 회의실에서 미 반도체 품목관세와 관련해 반도체 업계와 긴급 대책회의를 개최해 업계 의견을 청취하고 향후 對美 협의 방안, 국내 대책 등을 논의했다고 밝혔다.

김성열 산업통상부 산업성장실장은 2026. 1. 15.(목) 16:00 서울 중구 대한상공회의소 대회의실에서 한국반도체산업협회, 삼성전자, SK하이닉스를 비롯한 관련 유관기관 및 기업 대표 등 관계자가 참석한 가운데 ‘1.15일(목) 새벽(미국 현지시간 1.14일) 발표된 미(美) 반도체 관세가 우리 업계에 미칠 영향을 점검하고 민관 원팀으로 기민하게 대응해 나가기’위해 열린 「미국 반도체 품목관세 관련 민관합동 긴급 대책회의」를 주재하고, 인사말을 한 후 반도체 업계 의견을 청취하고 향후 對美 협의 방안, 국내 대책 등을 논의했다.(사진=산업통상자원부)

미국 정부 포고령에 따르면 미국 정부는 ‘무역확장법’ 232조에 근거해 현지시간 15일 0시부터 1단계 조치로서 첨단 컴퓨팅 칩에 대해 제한적으로 25% 관세를 부과한다. 미국은 주요 교역국들과 무역협상을 진행하고, 이후 2단계 조치로서 반도체 관련 품목 전반에 상당 수준의 광범위한 관세를 부과한다는 계획이다.

1단계 25% 관세는 대상 품목이 엔비디아 H200, AMD MI325X와 같은 첨단 컴퓨팅 칩으로 한정되어 있고, 관세가 적용되지 않는 예외 규정(미국 내 데이터센터용, 유지·보수용, 연구개발용, 소비자 전자기기용, 민간 산업용 등)도 있어, 당장 우리 업계에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망된다. 다만, 2단계 조치로 부과될 관세 및 기업의 對美 투자와 연계한 관세 상쇄 프로그램(Tariff Offset Program) 등에 대해서는 불확실성이 큰 상황이다.

오늘 회의에 참석한 업계 관계자들은 2단계 조치의 불확실성에 우려를 제기하며, 정부가 업계 입장을 충분히 반영해 對美 협의에 적극 임해줄 것과 협의 과정에서 업계와 긴밀히 소통해 줄 것을 건의했다.

김성열 실장은 이번 미 반도체 관세 발표로 우리 업계의 불확실성 우려가 크다는 데 공감하며, “정부와 기업이 원팀으로 긴밀히 협력해 지혜로운 대응방안을 모색해 나가야 한다”고 강조하고, “정부는 우리 산업에 미치는 영향이 최소화되도록 총력 대응하겠다”고 말했다.