이석민 K헤리티지산업포럼 의장 "K헤리티지, 산업 전환 서둘러야"

K-컬처가 글로벌 시장에서 전례 없는 성공을 거두고 있는 가운데, 그 원천 자산인 전통 문화와 문화 유산을 전략적으로 산업화해야 한다는 목소리가 나왔다.

이석민 K헤리티지산업포럼 의장은 15일 열린 K헤리티지산업포럼 발족식 및 세미나 기조발표에서 '왜 지금 K-헤리티지인가'를 주제로, 한국 문화 유산이 가진 산업적 잠재력을 집중 조명했다.

이석민 의장은 서울대 법학박사로 문화헌법 및 문화정책 전문가, 헌법재판소 책임연구관, 문화재청 수탁연구원 등을 거치며 이론과 실무를 겸비한 인물로 평가 받고 있다.

이날 이 의장은 인공지능(AI) 기술과 디지털 대전환의 흐름 속에서 문화 유산을 단순한 보존의 영역을 넘어 비즈니스 혁신 자원으로 재탄생시켜야 한다고 제언했다.

이석민 의장은 "우리가 흔히 말하는 K-문화와 팝의 근원은 결국 헤리티지(유산)에 있다"며 "전통문화와 문화유산을 신시장 창출과 비즈니스 혁신의 핵심 자원으로 재정립해 우리의 먹거리와 격을 높이는 산업으로 나가는 것이 목표"라고 밝혔다.

이 의장은 작금의 K-컬처 열풍을 지속 가능한 산업 생태계로 확장하기 위해서는 원천 자산인 '헤리티지'에 주목해야 한다고 강조했다. 전통문화의 가치를 현대적 산업 문법으로 재해석할 때 비로소 차세대 성장 동력을 확보할 수 있다는 취지다.

이에 이 의장은 "이제는 우리가 좋아하는 것을 단순히 알리는 수준을 넘어, 우리의 것을 외국인이 어떻게 보느냐가 굉장히 중요하다"며 "전통 문화가 문화 자원화를 넘어 실질적인 산업이 될 수 있다는 점을 인식해야 한다"고 밝혔다.

발표에 따르면 K-헤리티지는 한국 사회와 세계인에게 각각 차별화된 가치를 제공한다. 내부적으로는 전통 문화를 통해 사회적 품격과 문화적 격의를 상승시키는 동시에 신시장 개척을 통한 새로운 경제적 기회와 산업 동력을 제공한다.

대외적으로는 세계인에게 자신의 문화권을 넘어서면서도 인류 보편적 정서에 맞닿은 차별화된 문화적·상품적 선택지를 제시한다는 의견도 냈다.

특히 이 의장은 전통 문화를 연관 산업으로 전환하는 '4대 전략적 설계'를 제안했다. ▲게임·영화·디지털 아카이빙을 포함한 'K-콘텐츠' ▲세계유산과 테마관광 중심의 'K-관광' ▲진상품과 종가 음식을 현대화한 'K-푸드' ▲한복·한지·공예를 산업화한 'K-패션' 등이 핵심이다.

이 의장은 "한국의 유산을 접하면 세계인들의 삶이 좋아진다는 가치를 깨달았다"며 "과거 작성된 조리서는 세계인의 건강을 책임질 수 있는 보고이자, 인류 보편성에 맞닿는 문화적·상품적 선택지가 될 것"이라고 말했다.

또 "구석에 있는 고조리서 하나, 음식 레시피 하나만 하더라도 엄청나게 큰 산업 가능성이 있다"며 "이미 이탈리아 등 유럽 시장에서는 우리 음식과 한복을 중심으로 굉장히 큰 시장이 열리고 있다"고 덧붙였다.

실제 비즈니스 성과도 공유했다. 이 의장이 설립한 온나무는 이탈리아 대사관 및 문화원과의 협업을 통해 덕수궁 야외공연과 경주 VIP 투어를 기획하고, 지자체의 ESG 박람회 및 인플루언서 홍보 등을 수행하며 K-헤리티지의 산업적 가능성을 입증해왔다.

이러한 활동은 영상 전문가, IT 개발자, 다국어 검수 전문 인력 등 자체 인프라와 포항 본사를 필두로 세종, 경주에 걸친 지사 네트워크가 기반이 됐다.

마지막으로 이 의장은 이러한 산업적 전환을 실현하기 위한 '민간 싱크탱크'의 필요성을 역설했다. 국가 차원의 전략 방향을 설정하는 '정책', 산업화를 실행하는 주체인 '기업', 그리고 문화유산의 원천 보유자인 '지역'을 유기적으로 연결하는 생태계가 구축되어야 한다는 것이다.

이 의장은 "민간 싱크탱크가 정책-기업-지역을 유기적으로 연결해 효율적으로 목표를 향해 나가는 산업 생태계를 구축해야 한다"고 말했다.

한편, K헤리티지산업포럼은 전통문화와 문화유산을 출발점으로 콘텐츠부터 관광, 푸드, 패션 등 연관 산업으로 확장해 정책과 기업, 지역이 함께 참여하는 실행형 산업 생태계를 구축하는 민간 싱크탱크 역할에 나선다.