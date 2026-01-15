크래프톤 '배그 모바일', 에스파 협업…2월 28일까지 진행

크래프톤(대표 김창한)은 배틀그라운드 모바일이 글로벌 아티스트 에스파와 협업을 진행한다고 15일 밝혔다. 이번 협업은 이날부터 다음달 28일까지 진행된다.

이번 협업을 통해 에스파 협업 인게임 아이템을 선보인다. 출시 상품은 의상 세트 4종, 헬멧 1종, 총기 스킨 2종, 프라이팬 1종, 이모트 2종, 보이스 카드 5종으로 구성되며, 보이스 카드는 멤버별 4종과 이벤트용 단체 1종이 포함돼 있다.

특히 이번 협업에서는 에스파 음악을 활용한 전용 이모트 'PUBGM X 에스파 – Whiplash 이모트'와 'PUBGM X 에스파 – Dark Arts 이모트'가 출시된다.

크래프톤 '배그 모바일', 에스파 협업…2월28일까지 진행

인게임 이벤트도 함께 진행된다. 에스파 협업 기념 15일 출석 이벤트는 이날부터 다음달 1일까지 진행되며, 출석을 완료한 이용자에게는 에스파 유료화 상자 교환권 12개가 제공된다. 이어 2월 1일부터 같은달 16일까지는 에스파 협업 기념 플레이 이벤트가 진행된다. 참여 이용자는 에스파 유료화 상자 교환권 6개를 획득할 수 있다.

또 에스파 보이스 카드 획득 이벤트도 다음달 1일까지 진행된다. 이벤트에 참여한 이용자에게는 에스파 이벤트용 단체 보이스 카드를 보상으로 지급된다.

공식 커뮤니티에서는 참여형 이벤트를 마련했다. '에스파 전광판을 찾아라!' 이벤트는 오는 25일까지 진행된다. 이용자가 시작섬을 제외한 게임 내에서 에스파 전광판을 찾아 인증 이미지를 공식 커뮤니티 댓글로 등록하면 참여할 수 있다. 참여자 전원에게는 치킨 메달 20개가 지급되며, 우수 참여자 7명에게는 에스파 사인 CD와 포스터가 증정된다.

이와 함께 소셜 채널을 통한 마케팅 이벤트도 전개된다. '말해줘, 에스파!' 이벤트는 오는 25일까지 진행된다. 에스파가 배틀그라운드 모바일에서 나에게 해줬으면 하는 말을 댓글로 작성하면 참여할 수 있다. 추첨을 통해 에스파 사인 CD와 포스터가 제공될 예정이다.