슈파스, 코아스템켐온과 디지털 병리 기반 AI 신약개발 '맞손'

슈파스가 코아스템켐온과 디지털 병리 기반 비임상 병리 판독 실증 지원 시스템 구축 및 AI 기반 신약개발 지원 서비스 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약으로 두 회사는 디지털 병리 기술과 AI를 접목한 비임상 연구 지원 환경을 공동으로 구축하게 된다. 병리 판독 과정의 효율성과 데이터 활용도를 높이고자 실증 및 기술 고도화를 단계적으로 추진할 예정이다.

향후 슈파스는 AI 기반 형태계측 솔루션 ‘이니스뷰’와 디지털 병리 기반 서비스형 모델을 적용한 ‘이니스코프’ 플랫폼을 통해 비임상 병리 데이터 분석의 정밀도와 일관성을 향상시키는 역할을 맡는다.

코아스템켐온은 슈파스의 AI 병리 분석 서비스를 비임상 시험 프로세스에 적용해 시험 비용과 기간을 효율화하고 데이터 활용도를 높이는 연구 환경 조성에 주력할 계획이다.

김용환 슈파스 대표는 “비임상 CRO 현장에 AI 기반 디지털 병리 판독 서비스를 적용해 전임상 연구 과정에서 반복돼 온 병리 판독 병목 문제를 개선할 수 있을 것”이라며 “서울바이오허브 입주 기업으로 서비스형 의료 AI의 실증과 확산을 통해 글로벌 비임상 연구 환경에서도 통용할 수 있는 모델로 확장해 나가겠다”라고 밝혔다.

코아스템켐온 송시환 비임상CRO사업부 사장도 “디지털 병리와 AI 기술을 접목한 비임상 연구 지원 체계 구축을 통해 시험 수행 과정의 효율성과 결과 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 기대한다”라고 전했다.