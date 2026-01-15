사장단 회의 모인 롯데 경영진들…새 전략 질문에 '침묵'

작년 말 전체 계열사 최고경영자(CEO)의 3분의 1을 교체, 고강도 쇄신 인사를 단행한 롯데의 상반기 VCM(Value Creation Meeting·옛 사장단회의)이 침묵 속에서 막을 올렸다. 회의장을 찾은 계열사 대표들은 취재진 질문에 묵묵부답으로 일관하며 발걸음만 재촉했다.

롯데는 15일 오후 2시부터 롯데월드타워에서 2026 상반기 VCM을 시작했다. 회의에는 신동빈 롯데 회장과 신 회장의 장남인 신유열 롯데지주 부사장 겸 롯데바이오로직스 대표도 참석했다.

신 회장과 신 부사장은 이날 오전 9시경 롯데월드타워 1층에 마련된 신격호 롯데 창업주 흉상에 헌화하고 묵념하며 서거 6주기를 기렸다. 신 부사장은 작년 5주기 추모식에는 해외 출장으로 참석하지 못했었다.

정현석 롯데백화점 대표가 15일 롯데월드타워에서 열린 2026 상반기 VCM에 참석했다. (사진=VCM 공동취재단)

회의 시작 약 1시간 30분 전에 회의장을 찾은 정현석 롯데백화점 대표를 시작으로 서정호 롯데웰푸드 대표, 김호철 코리아세븐 대표, 이원택 롯데GRS 대표, 타마츠카 겐이치 일본 롯데홀딩스 대표 등이 모습을 드러냈다. 이들 대부분은 올해 AI 및 경영전략에 관해 묻자 묵묵부답으로 일관했다.

이원택 롯데GRS 대표가 15일 롯데월드타워에서 열린 2026 상반기 VCM에 참석했다. (사진=VCM 공동취재단)

이원택 롯데GRS 대표는 AI 전략에 대해 “푸드테크를 강화하겠다”면서도 경영전략에 대해서는 말을 아꼈다.

관련기사

김홍철 코리아세븐 대표가 15일 롯데월드타워에서 열린 2026 상반기 VCM에 참석했다. (사진=VCM 공동취재단)

추광식 롯데캐피탈 대표가 15일 롯데월드타워에서 열린 2026 상반기 VCM에 참석했다. (사진=VCM 공동취재단)

김승욱 롯데벤처스 대표가 15일 롯데월드타워에서 열린 2026 상반기 VCM에 참석했다. (사진=VCM 공동취재단)

김종렬 롯데컬처웍스가 15일 롯데월드타워에서 열린 2026 상반기 VCM에 참석했다. (사진=VCM 공동취재단)

김종렬 롯데컬처웍스 대표 역시 경영전략에 대해 “트렌드를 읽고 세상을 리드할 것”이라고 짧게 답했다.

이번 상반기 VCM에서는 롯데미래전략연구소에서 국내외 경영환경 변화 및 대응 방향을 발표하고, 노준형 롯데지주 대표와 고정욱 롯데지주 대표가 올해 그룹 경영전략과 그룹 재무전략을 공유할 예정이다.