TSMC, 3나노 첨단공정 매출 급성장…어닝 서프라이즈 견인

작년 4분기 전체의 28%로 최고치…AI 수요 폭증에 수혜 지속

반도체ㆍ디스플레이입력 :2026/01/15 15:06    수정: 2026/01/15 15:35

장경윤 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

세계 최대 파운드리(반도체위탁생산) 기업인 TSMC가 지난해 4분기 업계 예상을 웃도는 수익성을 기록했다. 글로벌 빅테크의 공격적인 AI 인프라가 지속되면서 3나노미터(nm) 이하의 최첨단 공정 수요가 크게 증가한 데 따른 효과다.

TSMC는 지난해 4분기 매출 1조460억 대만달러(한화 약 48조7천억원), 순이익 5050억 대만달러(약 23조5천억원)를 기록했다고 15일 밝혔다. 영업이익률은 54.0%, 순이익률은 48.3%로 집계됐다.

TSMC의 지난해 4분기 공정별 매출 비중(자료=TSMC)

매출은 전년동기 대비 20.5% 증가했으며, 순이익은 35.0% 증가했다. 전분기 대비로는 매출이 5.7%, 순이익이 11.8% 증가했다. 순이익의 경우 증권가 컨센서스인 4천670억 대만달러도 크게 상회했다.

관련기사

공정별로는 3나노미터(nm) 공정 매출이 전체의 28%를 기록했다. 5나노 공정은 35%, 7나노 공정은 14%다. 이로써 7나노 이하의 첨단 공정 매출 비중은 전체의 77%를 차지했다.

특히 3나노 공정의 점유율 확대가 주목할만 하다. TSMC의 3나노 공정 매출 비중은 1분기 22%, 2분기 24%, 3분기 23% 수준에서 4분기 28%로 크게 증가했다. 분기 기준으로도 역대 최고치에 해당한다.

장경윤 기자jkyoon@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
TSMC 반도체 파운드리 시스템반도체 공정 3nm AI HPC 삼성전자

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

K-AI 국가대표 대결 '3파전'으로…패자부활전 변수

금융권 출신 가상자산 업체 대표가 본 디지털자산 업계의 속사정은?

"지역 좁다, 세계로"… 피지컬AI 등 3대 분야 도전장

쿠팡, '보상쿠폰' 지급 시작...사용방법·조건 살펴보니

ZDNet Power Center