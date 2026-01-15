산불 상황 대비 기관간 비상무선통신 훈련

중앙전파관리소는 산불 등 산림재난 발생 시 안정적인 비상무선통신 체계 확보를 위해 15일 비상무선통신 2차 모의훈련을 실시했다고 밝혔다.

계룡산국립공원 일원에서 실시한 훈련은 지난해 9월 태백산국립공원 일원에서 실시한 1차 훈련의 후속으로 산림청, 공주시청, 국립공원공단 등 산림관리기관과 중앙전파관리소가 참여했다.

훈련에서는 산불 발생 상황을 가정해 비상 VHF 무선통신의 통신 연결상태, 현장 전달체계 등을 점검했다.

중앙전파관리소는 이번 훈련을 통해 재난 상황에서 무선통신이 원활히 운용될 수 있도록 통신 환경을 관리하고, 관계기관 간 통신 연계를 총괄하여 현장 대응의 실효성을 강화하는 데 역점을 뒀다.

관련기사

또한, 기관간 유기적인 협력체계를 더욱 공고히 하고, 비상무선통신 운용 능력 사전 점검으로 재난 발생 시 기관 간 정보공유 지연이나 통신 장애를 최소화해 국민의 생명과 산림자원을 보호하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

최준호 중앙전파관리소장은 “산림재난 상황에서 무선통신은 현장 지휘와 인명 보호를 위한 주요 수단이며, 이번 훈련이 관계기관 간 협력체계와 통신 대응 능력을 한층 강화하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 끊김없는 비상통신 환경 확보를 위해 기관차원의 지속적인 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.