중앙전파관리소, 현직 1천여명 CISO 대상 영량강화 워크숍 열어

중앙전파관리소는 27일 서울 삼성동 코엑스에서 전국 정보보호최고책임자(CISO) 대상으로 역량강화 워크숍을 한국CISO협의회와 공동으로 개최한다.

해당 워크숍은 지난해 처음 중관소와 협의회의 공동 개최로 1천여명의 CISO가 참여하는 국내 최대 보안 리더 행사로 도약했으며, 올해 두 번째로 그 성과를 이어가게 되었다.

지난해 중관소와 협의회가 공동 개최한 데 이어 올해는 ‘사이버 공격 유형별, 기업의 대응 전략 및 사례’라는 주제에 따라 ▲AI 기반 공격 ▲공급망 공격 ▲클라우드 환경 보안 공격 ▲DDoS 공격 ▲랜섬웨어 공격 등 총 5가지 공격 유형별 기업의 대응전략을 공유하는 자리로 마련됐다.

AI 기반 공격 유형은 두나무의 정재용 CISO와 라이나생명보험의 조웅현 CISO가 발표를 맡았다. 공급망 공격 유형은 네오위즈 김영태 CISO, 클라우드 환경 보안 공격 유형은 롯데카드 최용혁 CISO, DDoS 공격 유형은 임진수 한국인터넷진흥원 위협대응단장, 랜섬웨어 공격 유형은 롯데건설 장흥순 CISO와 AK플라자 천인혁 CISO가 발표한다.

아울러 올해 CISO 우수사례 수상기업인 엔카닷컴의 김명주 CISO가 ‘생성형 AI를 이용한 자동화된 취약점 점검 및 최신 취약점 보고 시스템 구축 사례’ 발표를 맡았다.

최준호 중관소장은 “기업 경쟁력의 핵심은 정보보호에 있으며 그 중심에는 CISO가 있다”며 “CISO의 역량 강화가 곧 국내 정보보안 수준 향상으로 직결되는 만큼 CISO 역량강화를 위해 지속적으로 노력해 나갈 계획”이라고 말했다.