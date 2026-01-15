엠게임 ‘영웅 온라인’, 2026년 로드맵 공개…서비스 21주년 이벤트 진행

엠게임(대표 권이형)은 무협 MMORPG ‘영웅 온라인’ 서비스 21주년을 맞아 기념 이벤트를 실시하고 2026년 업데이트 로드맵을 공개한다고 15일 밝혔다.

영웅 온라인은 2005년 1월 정식 서비스를 시작한 이후 동양 무협 세계관과 무공 액션을 기반으로 국내외에서 서비스를 이어오고 있는 장수 온라인 게임이다.

서비스 21주년과 병오년을 기념한 이벤트는 이날부터 내달 12일까지 진행된다. 이용자는 ‘적마’ NPC에게 ‘병오년 불꽃’을 반납해 서버 전체에 행운 버프를 적용하는 ‘불타는 병오년 밝히기’ 이벤트에 참여할 수 있다.

이벤트 지역인 ‘흑야성’에서는 ‘적토마의 영혼’을 처치하고 획득한 ‘성화의 금화’로 행운부 상자, 여의무고 등 다양한 아이템을 교환하는 ‘치열한 적토마와의 전투’가 열린다.

또한 ‘내강’ 지역에 등장하는 ‘글자 말’ 몬스터를 사냥해 성장에 도움이 되는 아이템을 얻는 ‘날뛰는 글자 말 잡기’ 이벤트도 함께 마련됐다.

함께 공개된 2026년 업데이트 로드맵에는 최고 레벨 이용자를 위한 신규 사냥터 ‘오지-유명(幽冥)’이 포함됐다. 해당 지역은 십이천마 중 하나인 ‘귀령 천마’가 등장하는 고난도 콘텐츠로 신규 방어구가 추가될 예정이다.

이와 함께 전 캐릭터를 대상으로 무공 구성과 전투 밸런스 전면 개편이 추진되며, 문파원들이 협력해 단계별로 강해지는 적을 공략하는 신규 협력 콘텐츠 ‘문파 토벌전’도 새롭게 출시된다.

유기명 엠게임 영웅 개발실 실장은 "서비스 21주년과 병오년을 맞아 오랜 시간 ‘영웅 온라인’을 함께해 주신 이용자분들께 감사의 마음을 전하고자 다양한 이벤트를 준비했다"며 "2026년에는 신규 사냥터, 무공 밸런스 개편, 문파 협력 콘텐츠 등 업데이트를 순차적으로 진행해 장수 무협 MMORPG로서의 가치를 이어갈 수 있도록 하겠다"고 전했다.