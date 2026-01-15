벤츠 E200 등 24개 차종 인포테인먼트 SW 오류로 자발적 리콜

국토부, 현대·기아·벤츠·포르쉐 등 4사 34만4073대 시정조치 발표

카테크입력 :2026/01/15 10:47    수정: 2026/01/15 11:56

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

국토교통부는 현대자동차·기아·메르세데스-벤츠코리아·포르쉐코리아가 제작·수입·판매한 74개 차종 34만4천73대에서 제작결함이 발견돼 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 15일 밝혔다.

현대자동차 아반떼 등 2개 차종 13만283대는 무단변속기 부품 내부로 이물질이 유입돼 구동력이 전달되지 않을 가능성이 있어 19일부터 시정조치한다.

기아 K3 11만3천793대는 무단변속기 부품 내부로 이물질이 유입돼 구동력이 전달되지 않을 가능성이 있어 15일부터 시정조치를 진행하고, 스포티지 등 2개 차종 3천895대는 바디 제어장치 소프트웨어(SW) 설계 오류로 주차거리 경고 기능이 작동하지 않는 안전기준 부적합으로 14일부터 시정조치에 들어갔다.

벤츠 E200(위)과 인포테인먼트 제어장치.

벤츠 E200 등 24개 차종 5만6천208대는 인포테인멘트 제어장치 SW 오류로 운행 중 계기판이 꺼질 가능성이 있어 12일부터 시정조치 중이다.

관련기사

포르쉐 카이엔 등 45개 차종 3만9천894대는 차량의 전자기 간섭으로 인해 서라운드 뷰 카메라가 작동하지 않을 가능성이 있어 26일부터 시정조치를 진행할 예정이다.

한편, 차량 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터에서 차량번호나 차대번호를 입력하면 확인할 수 있다.

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
시정조치 제어장치 벤츠 E200 현대자동차 기아 포르쉐 카이엔 자발적리콜 국토교통부 차량결함

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

쿠팡, '보상쿠폰' 지급 시작...사용방법·조건 살펴보니

금융권 출신 가상자산 업체 대표가 본 디지털자산 업계의 속사정은?

"지역 좁다, 세계로"… 피지컬AI 등 3대 분야 도전장

기로에 선 현대차, '알파마요' 도입해 자율주행 새출발 할까

ZDNet Power Center