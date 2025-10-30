BMW 520d 등 시동모터 수분유입…자발적 리콜

국토교통부는 현대자동차·기아·BMW코리아·스텔란티스코리아가 제작·수입·판매한 57개 차종 26만184대에서 제작 결함이 발견돼 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 30일 밝혔다.

현대 포터Ⅱ Electric 8만5천355대는 배터리관리시스템(BMS) 소프트웨어 설계 미흡으로 화재 발생 가능성이 있어 30일부터 시정조치에 들어간다. 또 투싼 등 2개 차종 1만6천204대는 연료필터 성분 설계 오류로 시동이 꺼질 가능성이 발견돼 29일부터 시정조치하고 있다.

기아 셀토스(왼쪽)와 결함장치(연료필터).

기아 봉고Ⅲ EV 5만4천532대는 BMS 소프트웨어 설계 미흡으로 화재 가능성이 있어 30일부터 시정조치에 들어가고, 셀토스 등 2개 차종 2만9천680대는 연료필터 성분 설계 오류로 시동 꺼짐 가능성이 있어 29일부터 시정조치를 진행하고 있다.

BMW 520d 등 50개 차종 7만1천10대는 시동모터 수분유입으로 시동이 걸리지 않거나 화재가 발생할 가능성이 있어 24일부터 시정조치하고 있다.

스텔란티스 짚그랜드체로키 3천403대는 엔진 작동 감지 부품 제조 불량으로 주행 중 구동력을 상실할 가능성이 있어 30일부터 시정조치에 들어간다.

차량 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터에서 차량번호나 차대번호를 입력하면 확인할 수 있다.