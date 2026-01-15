CJ바이오사이언스, 메디람한방병원에 장내 미생물 분석 서비스 도입

CJ바이오사이언스가 지난 14일 메디람한방병원과 업무협약 맺고, 해당 병원에 장내 미생물 분석 서비스를 도입했다.

CJ바이오사이언스의 장내 미생물 분석 서비스는 장내 마이크로바이옴 상태를 확인하는 개인 맞춤형 헬스케어 서비스다.

대변 속 미생물 DNA를 차세대 염기서열 분석(NGS) 기술로 분석해 장 건강지수(Gut Microbiome Index·GMI), 장 유형, 미생물 다양성 등 주요 지표를 제공하며, 건강군·질병군 데이터 기반 AI 분석을 통해 장내 환경과 관련된 정보를 정량적으로 확인할 수 있다.

(왼쪽부터) 메디람한방병원 김지호 원장, CJ바이오사이언스 윤상배 대표

회사는 향후 한방병원 및 요양병원 영역에서 장내 미생물 분석 서비스의 활용 사례를 축적하고, 이를 기반으로 의료기관 대상 서비스의 활용 범위를 점진적으로 확대한다는 계획이다. 양사는 상호 협력 체계를 바탕으로 장내 미생물 분석을 활용한 환자 관리 및 치료 프로그램 운영에 참고할 수 있는 모델을 지속적으로 모색해 나갈 예정이다.

메디람한방병원은 항암 치료 전후 환자의 장내 미생물 변화를 관찰하고, 이를 바탕으로 한방치료 프로그램의 효과를 평가하기 위한 참고 자료로 활용할 예정이다.

메디람한방병원 관계자는 “항암 환자 대상 한방치료 프로그램을 운영하는 과정에서 장내 미생물 변화를 데이터로 확인할 수 있는 기반을 마련했다”라며 “이를 환자 관리와 치료 프로그램 평가에 참고해 맞춤형 관리 모델을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

CJ바이오사이언스 관계자도 “장내 미생물 분석은 환자 상태를 정량적으로 파악하고 치료 전후 변화를 비교·관찰하는 데 참고할 수 있는 도구”라며 “이번 협약으로 여러 의료 환경에서 장내 미생물 검사가 폭넓게 활용될 것으로 기대한다”라고 전했다.