삼성에피스홀딩스 "매년 신약 후보물질 공개할 것"

삼성바이오에피스가 바이오시밀러를 넘어 신약 개발에 본격 착수한다.

김경아 사장은 14일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 “회사의 핵심 기반인 바이오시밀러 사업에서의 성과를 바탕으로, 신약 개발로 사업 영역을 확대해 나가겠다”라며 이같이 밝혔다.

회사는 최근 항체-약물접합체(ADC) 신약 후보물질 ‘SBE303’에 대한 임상시험계획서(IND) 승인을 획득했다. 내년부터 본 임상 단계의 신약 후보물질을 매년 1개 이상 추가할 계획이다.

김경아 삼성바이오에피스 사장

다만, 신약 개발 과정에서 단기간의 성과나 단순 파이프라인 확대는 지양한다는 방침이다. 검증을 통해 시장 신뢰를 확보하며 단계별로 사업을 추진한다는 것.

기존 바이오시밀러 사업도 확대 중이다. 이미 회사의 바이오시밀러 제품 20종은 40여 개국에 출시됐다. 현재 회사는 키트루다, 듀피젠트, 트렘피아, 탈츠, 엔허투, 엔티비오, 오크레부스 등 이른바 블록버스터 의약품들의 바이오시밀러도 개발 중이다.

또 삼성에피스홀딩스는 자회사 에피스넥스랩을 통해 차세대 치료 기술 플랫폼 연구개발 사업을 추진 중이다.

김경아 사장은 “바이오시밀러 사업 성공을 발판으로 신약 개발을 본격화해 세계 시장에서 인정받는 한국형 빅 파마 모델로 성장하겠다”라고 밝혔다.