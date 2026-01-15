그렙, 시험 중 AI 협업 능력 측정하는 ‘AI 어시스트’ 출시

AI 기반 온라인 코딩 테스트 플랫폼 ‘모니토’를 운영하는 그렙(대표 임성수)이 개발자의 AI 협업 역량을 직접 평가하는 ‘AI 어시스트’를 출시했다고 15일 밝혔다.

그렙은 챗GPT나 깃허브 코파일럿 같은 AI 도구가 선택이 아닌 필수가 된 실무 현장의 수요를 반영하고, 실제 개발 현장과 채용 평가 환경 사이의 괴리를 해소하기 위해 AI 어시스트를 개발했다.

실제로 마이크로소프트와 링크드인 조사에 따르면 지식 근로자의 75%가 이미 업무에 AI를 활용하고 있다. 글로벌 채용 평가 기업 테스트고릴라의 2025년 보고서에서도 기술 기반 채용을 도입한 기업이 85%에 달할 만큼 실무 환경은 급변했다.

AI어시스트 분석 페이지

하지만 정작 개발자 채용 평가에서는 부정행위 방지를 이유로 AI 사용을 원천 차단해 왔으며, 이런 실무와 평가 사이의 괴리는 기업과 지원자 모두에게 해소해야 할 과제로 남아 있었다.

AI 어시스트는 표준화된 AI 환경을 제공해 응시자의 AI 협업 능력을 직접 측정한다. 응시자는 실제 업무 환경과 유사하게 AI와 실시간으로 소통하며 코드를 생성하거나 오류를 수정할 수 있다. 채용 기업은 응시자가 제출한 최종 결과물은 물론, 입력한 프롬프트의 품질과 AI 답변을 검증하는 판단 과정 등 문제 해결의 전 과정을 세밀하게 확인하고 분석할 수 있다.

특히, 질문 횟수 및 토큰 사용량, 응답 대기 시간 등 상세 데이터를 바탕으로 응시자의 AI 활용 능력을 채용에 적합한 상태로 제공하는 것이 특징이다. 기업은 효율적인 프롬프트로 최적의 해답을 도출하는 고숙련 인재와 단순 시행착오를 반복하는 지원자를 명확히 구분해낼 수 있다. 또 모든 요청은 그렙의 자체 중계 서버를 거쳐 철저히 관리되어 문제 유출 등의 보안 우려 없이 안전한 평가 환경을 보장한다.

그렙은 수십만 건의 코딩 테스트 데이터와 독보적인 부정행위 방지 기술을 결합해 응시자의 AI 활용 패턴을 실시간으로 분석하고 최적화된 평가 기준을 제시한다. 현재 제공되는 기본형 환경을 시작으로 AI가 시험 문제의 맥락과 프로젝트 파일 구조를 스스로 이해하고 답변하는 ‘AI 에이전트’ 기능이 탑재된 정식 버전을 올해 상반기 중에 출시할 계획이다.

AI 에이전트 기능이 추가되면 다중 파일로 구성된 복잡한 프로젝트 내 버그 수정 등 실무에서의 상황을 완벽히 재현한 고도화된 평가가 가능해질 전망이다.

임성수 그렙 대표는 “실무 현장에서는 개발자 대부분이 AI와 함께 일하는데 평가에서만 AI를 못 쓰게 하는 건 시대적 흐름에 맞지 않는 모순”이라며 “이제는 AI가 제시한 해답을 검증하고 최적화하는 기술적 판단력이 곧 개발자의 핵심 역량"이라고 말했다.

이어 “그렙은 AI 감독 기술력을 바탕으로 개발자의 AI 협업 능력을 제대로 측정하는 평가의 새로운 표준을 만들어가고 있다”면서 “개발 실무에서도 ‘AI를 얼마나 잘 활용하는가’를 측정할 수 있도록 지원해 AI 어시스트가 개발자 채용의 표준이 되도록 생태계 전반의 효율성을 높이겠다”고 강조했다.