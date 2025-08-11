그렙-프로메트릭, 전략적 파트너십 체결

그렙(대표 임성수)이 글로벌 컴퓨터 기반 시험(CBT) 전문 기관 프로메트릭과 전략적 파트너십을 골자로 한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

프로메트릭은 미국 공인회계사 시험(AICPA), 영어능력 평가(CELPIP) 등 다양한 국제 자격시험을 운영해온 기관으로 글로벌 CBT 분야 기업이다.

이번 협약을 통해 양사는 개발자 평가 콘텐츠 '프로그래머스'와 온라인 시험 감독 솔루션 '모니토'를 프로메트릭의 글로벌 유통망을 통해 전 세계 시장에 공급한다. 또 AI 기반 시험 감독 기술과 국제 시험 운영 네트워크를 결합한 디지털 평가 모델을 공동으로 개발할 계획이다.

그렙은 프로그래머스와 모니토를 통해 평가 콘텐츠 기획부터 온라인 시험 운영, 시험 감독까지 디지털 시험 전 과정을 자체 기술로 구현해왔다. 특히 모니토는 공공기관의 정부 인증 시험을 포함한 다양한 실무 현장에서 활용되며, 높은 안정성과 보안성을 인정받고 있다.

그렙_프로메트릭MOU

프로메트릭은 미국 교육평가원 산하 기관으로 180개국 8천여 개 시험센터를 기반으로 국제 공인 자격시험을 운영해왔다. 시험 운영, 응시자 관리, 품질 관리 등 전 과정의 전문성을 갖추고 있으며, 각국의 규제 기준에 부합하는 시험 환경을 설계할 수 있는 역량을 보유하고 있다.

양사는 이번 협약을 통해 급변하는 글로벌 시험 환경에 대응할 수 있는 새로운 디지털 평가 모델을 함께 구축할 계획이다. 그렙은 모니토의 원격 시험 감독 기술을 적용하고, 프로메트릭은 글로벌 운영 인프라를 더해 콘텐츠 및 평가 솔루션 전반에 대한 공동 연구·개발(R&D)을 추진한다. 신뢰도 높은 시험 환경과 함께 기술적 편의성과 운영 유연성까지 갖춘 평가 시스템을 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

임성수 그렙 대표는 "이번 프로메트릭과의 파트너십은 그렙이 지향하는 글로벌 디지털 평가 생태계 구축의 중요한 전환점이 될 것"이라며 "전 세계 CBT 시장을 선도하는 프로메트릭과 함께 AI 기술을 기반으로 누구나 공정하게 역량을 검증하고 성장할 수 있는 환경을 전 세계로 넓혀가겠다"고 말했다.

프로메트릭 아시아태평양 총괄 험프리 챈은 "AI 기반 디지털 평가 시장의 새로운 기준을 그렙과 함께 만들어 갈 수 있어 기대가 크다"면서 "프로메트릭의 글로벌 시험 설계·운영 경험과 그렙의 AI 감독 기술, 온라인 시험 플랫폼 구축 역량이 결합되면, 전 세계 수험자와 교육 기관에 한층 더 신뢰도 높은 시험 환경을 제공할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

그렙은 이번 파트너십을 바탕으로 AI 기반 평가 기술의 글로벌 확장을 본격화할 계획이다. AI 평가 기술과 콘텐츠 운영 역량을 기반으로 전 세계 수험자와 기관이 신뢰할 수 있는 디지털 평가 인프라를 구축해 나갈 예정이다.