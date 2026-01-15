유비리서치, 'OLED 대전환과 신시장' 세미나 개최

디스플레이 시장조사업체 유비리서치는 이달 29일 서울 과학기술컨벤션센터에서 ‘The Next Phase of Display 2026: OLED 대전환과 신시장(Micro-LED·XR·Auto) 생존 전략’ 세미나를 개최한다고 15일 밝혔다.

유비리서치는 스마트폰 중심의 디스플레이 시장이 성숙 국면에 접어든 가운데, 중국의 추격과 가격 경쟁이 심화되는 동시에 업계의 성장 축이 IT용 OLED, 전장(Auto), AR/VR(XR), Micro-LED 등으로 빠르게 이동하고 있다고 설명했다.

특히 이번 세미나에서는 'CES 2026'에서 확인된 기술·제품 흐름과 글로벌 업체 전략 변화를 함께 반영해, 한국 디스플레이 산업의 다음 단계를 다각도로 점검할 예정이다.

삼성전자 갤럭시 XR.(사진=전화평 기자)

프로그램은 ▲2026 OLED 시장 및 산업 전망(CES 2026 인사이트 포함) ▲차량용 디스플레이 산업과 기술의 다음 단계 ▲AR 안경과 마이크로디스플레이 기술 방향 ▲Micro-LED 시장과 투자 전망 ▲OLED 발광 재료 및 부품·소재 혁신 동향 ▲중국 OLED 산업의 스마트폰 이후 시장 전략 등으로 구성된다.

관련기사

유비리서치는 이번 세미나를 통해 OLED 중심 산업 구조의 변화와 신시장 확대 과정에서의 기회와 과제, 그리고 한국 디스플레이 산업이 대응해야 할 전략적 방향을 종합적으로 제시한다는 계획이다.

유비리서치 관계자는 "모바일 이후의 성장 동력을 둘러싼 경쟁이 본격화되면서, 디스플레이 산업은 기술과 시장 모두에서 새로운 국면에 진입하고 있다"며 "이번 세미나는 혼란스러운 시장 환경 속에서 업계 관계자들이 다음 단계를 준비하는 데 참고할 수 있는 자리가 될 것"이라고 말했다.