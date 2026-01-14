김민석 "과학기술 부총리 복원, 전부처 변화 이끌겠다는 의지"

김민석 국무총리가 14일 “과학기술부총리 체제 복원은 변화하는 시대에 과학기술이 중심이 되고, 과학기술이 선도하면서 모든 부처의 변화를 이끌어갈 수 있도록 하겠다는 의지의 반영”이라고 밝혔다.

김 총리는 이날 서울 강남 한국과학기술회관에서 열린 2026년 과학기술 정보방송통신인 신년인사회에서 “특정 개인이 부총리가 됐다는 것을 떠나서 국정의 중심에서 선도적 역할을 하게 됐다는 것이 매우 의미가 있다”며 이같이 말했다.

특히 “배경훈 부총리께 여러분께서 응원하시고 힘을 실어드리는 것이 우리 과학기술 전체에게 응원하는 의미”라고 강조했다.

김민석 국무총리

김 총리는 또 “올해 R&D 예산이 역대 최대 규모인 35조5천억원”이라면서 “과학기술인과 정보방송통신인이 원팀이 되어 그 결과로 AI 3대 강국의 비전을 현실로 만들어 내야 할 것”이라고 주문했다.

이어, “CES 2026에서 대한민국 기업이 전체 혁신상의 60%를 차지했다는 소식도 들으셨을 것”이라며 “과학 기술이 우리의 미래를 결정한다고 믿는다”고 덧붙였다.

그러면서 “과학기술은 대한민국의 성장과 혁신을 이끄는 씨앗이었고, 씨앗이고, 씨앗이 될 것”이라며 “어마어마한 거대한 꽃을 피워낼 것이라는 믿음으로 올해 함께 뛰어주시기를 부탁드린다”고 당부했다.

노준형 ICT대연합 회장(왼쪽)과 배경훈 부총리. 사진_뉴스1

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 “2026년은 과학기술과 정보통신기술 힘으로 더 크고 강한 대한민국으로 도약할 원년이 될 것”이라며 “누구도 넘볼 수 없는 과학기술 강국으로 우뚝 설 수 있도록 범부처 역량을 하나로 모으는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 올해 신년인사회는 예년과 달리 ‘국민과 함께하는 행사’로 기획돼 주목받았다. 주최 측은 사전에 일반 국민을 대상으로‘신년 소망 메시지’를 접수 받았으며, 이를 바탕으로 선정된 국민 대표 질문에 대해 분야별 전문가가 현장에서 직접 답하며 신년 포부를 밝히는 ‘대국민 소통’ 시간을 마련했다.

아울러 축하공연은 대한민국 최초 청각장애인 그룹 ‘빅오션’이 무대에 올라 과학기술을 통해 신체적 한계를 극복하고 꿈을 실현한 감동적인 퍼포먼스를 선보였다. 과학기술이 기술적 진보를 넘어 ‘사람을 향할 때 비로소 진정한 혁신이 완성된다’는 의미를 새기게 했다.