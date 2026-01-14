한국게임미디어협회, 27일 ‘2026 게임산업 전망 신년토론회’ 개최

한국게임미디어협회(KGMA)는 오는 27일 오후 2시 서울대학교 LG경영관에서 ‘2026 게임산업 전망’을 주제로 신년토론회를 개최한다. 이번 토론회는 한국게임기자클럽과 서울대학교 경영대학이 공동 주관하며 전성민 가천대 교수, 이종임 문화연대 박사, 이승훈 안양대 교수가 발제자로 나서 게임산업계 주요 현안을 분석한다.

발제는 세 가지 세션으로 진행된다. 전성민 교수는 ‘AI 규제 및 진흥이 게임산업에 미치는 영향’을 통해 정부 정책 방향이 산업에 미치는 영향을 분석한다.

이어 이종임 박사는 ‘2025년 게임이용률 감소가 게임 산업과 문화에 미칠 영향’을 주제로 최근 국내 소비자의 게임 이용 시간 감소 추세와 산업적 의미를 진단할 방침이다.

이승훈 교수는 ‘앱마켓 결제 취소 행위로 인한 게임 산업 피해 현황과 개선 방안’을 발표한다. 이 교수는 유료 상품 구매 후 앱마켓 환불 절차를 악용해 결제를 취소하는 사례를 짚고 이에 대한 제도적 보완점을 논의할 계획이다.

유병준 학한국게임법과정책학회 회장은 “게임산업이 국가전략산업으로서 거듭나는 중차대한 시기에 반드시 짚고 살펴야 할 인공지능(AI)과 여가시간, 플랫폼 환불 이슈를 토론 주제로 잡았다”며 “전략적 정책 논의의 밑거름이 되길 바란다”고 밝혔다.