"국내 발사체 가격 극적으로 낮추려면 최소 4회는 쏴야"

"국내 발사체 가격을 드라마틱하게 낮추려면, 국내 발사 생태계 유지 최소 수량이 4회다. 최소한 4번은 쏴야 한다."

14일 우주항공청·한국항공우주연구원·한국천문연구원 및 과학기술정보통신부 산하기관들이 가진 올해 업무보고에서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 차세대 발사체 메탄엔진 장기적 경쟁우위에 대해 묻자 이상철 항우연 원장이 이같이 대답했다.

14일 서울중앙우체국에서 열린 '우주항공청, 과학기술원, 정보통신기술분야 업무보고' 에서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 발언하고 있다. 이날 행사는 'KTV' 를 통해 생중계됐다.(사진=과기정통부)

이 원장은 "1~4회 발사까지는 가격이 급격이 낮아진다"며 "그러나 5~8회 발사는 발사비용이 크게 안낮아지지만, 성공률을 높이고 단가는 내려가는 효과가 있다"고 설명했다.

메탄엔진 상용화에 대해서는 "엔진에서는 터보펌프와 연소기 불안정성이 관건인데, 사실 메탄 개발 경험은 없지만 누리호 엔진 경험이 있다"며 "계획 기간내 개발에 성공할 것"이라고 말했다.

윤영빈 우주항공청장은 "외국의 대표적인 발사체 기업 발사 성공률이 95%"라며 "시장 진출하려면 최소한 90%이상 성공해야 한다"고 말했다.

이에 앞서 배 부총리는 최근 우주청 NASA(미항공우주국) 출신 인력 이탈과 조직 내 갈등 우려에 대해 지적하며, 지속적으로 국내서 이들이 일할 환경을 고민하고, 조직과 관련해서는 개편의 필요성을 언급했다.

한편 배 부총리는 누리호 4차 발사 영상을 다시 보며, 당시의 감동을 언급하기도 했다. 특히, 발사전 긴장감에 대해 다음 발사에서는 이를 국민에 전달할 방법을 고민해달라고 주문했다.

또 온라인 질문 가운데, "우주청에 가는 세금 아깝지 않다. 우주 강국 선점위해 예산 올려달라"라고 쓴 글에 대해 전체 박수로 화답했다.