대웅제약, 반려견 아토피 치료제 ‘플로디시티닙’ 품목허가 신청

대웅제약이 지난달 24일 농림축산검역본부에 성분명 ‘플로디시티닙’의 반려견용 아토피피부염 치료제 품목허가를 신청했다.

플로디시티닙은 국내 첫 반려견용 JAK 억제제 계열 아토피 치료제다. 지난 2023년 임상시험 제2상을 마치고, 최근 임상 3상을 마쳤다. 현재 인체용 의약품 임상 1상이 진행 중이다.

JAK 억제제는 아토피피부염의 원인이 되는 염증 신호 전달을 차단해 가려움과 피부 염증을 완화하는 치료제다. 플로디시티닙은 피부 질환과 밀접한 JAK3를 선택적으로 조절한다. 동시에 면역 반응을 과도하게 증폭시키는 다른 경로까지 함께 억제해 효과는 높이고 부작용 부담은 낮출 수 있는 치료 후보로 평가받고 있다.

대웅제약 용인연구소 (사진=대웅제약)

플로디시티닙은 임상 3상에서 피부 병변의 범위와 중증도를 평가하는 CADESI 지수가 56점에서 44점으로 감소했다. 임상시험 투약 최종 시점인 12주 차에는 35점까지 개선됐다. 뿐만 아니라 중증 반려견에 대해서도 대조약에 비해 우수한 치료 효과를 보였다.

관련해 기존 JAK 억제제는 전체 사용자의 약 3분의 1에서 효과가 떨어지거나 내성이 생기는 것으로 알려져 있다. 반면, 치료 효과가 높은 플로디시티닙은 기존 약물로는 충분히 치료되지 않았던 사례에 적용할 수 있다는 경쟁력이 있다.

아울러 반려견 아토피피부염은 사람과 마찬가지로 IgE라는 면역물질이 늘어나면서 가려움과 염증이 반복된다. 플로디시티닙을 투여한 그룹에서는 IgE 수치가 대조약보다 30% 이상 줄었다.

글로벌 동물용 아토피피부염 치료제 시장은 지난 2024년 31억7천만 달러(약 4조7000억 원)에서 오는 2035년 67억 달러(약 10조 원) 규모로 성장할 것으로 전망된다. 대웅제약은 지난해 10월 품목허가를 신청한 ‘엔블로펫’에 이어 이번 플로디시티닙 개발에 이르기까지 새 성장동력으로 반려견 시장을 보고 있다.

박성수 대표는 “플로디시티닙은 2022년 농림축산식품부의 반려동물 전주기 산업화 기술개발사업에 선정된 과제”라며 “동물용 JAK 억제제가 해결하지 못한 영역에서 의미있는 치료 대안이 될 수 있다”라고 밝혔다.

아울러 “향후 자가면역성 피부질환 등 JAK 억제제 기전을 활용한 여러 적응증 확대도 지속 추진하겠다”라고 덧붙였다.