새학기 키즈 책가방도 '무신사'…최대 80% 할인

무신사 키즈는 새학기 시즌을 앞두고 국내외 키즈 브랜드들의 책가방을 한데 모아 기획전을 펼친다고 14일 밝혔다.

오는 24일까지 진행되는 이번 '2026 무신사 키즈 책가방 페스티벌'은 신학기 준비 기간 중에 가장 수요가 높은 ▲책가방 카테고리를 중심으로 ▲아우터 ▲패션 ▲신발 등의 키즈 패션 아이템을 최대 80% 할인한다.

무신사 키즈는 이번 기획전에서 신입생 책가방 라인업을 포함해 200여 개 키즈 브랜드의 4천여 개 아이템을 이용한 신학기 '입학식 코디'를 제안한다.

(사진=무신사)

행사 기간에는 12개 브랜드의 상품을 활용해 감도 높은 화보도 선보인다. 화보에는 ▲내셔널지오그래픽 키즈 ▲노스페이스 키즈 ▲디스커버리 키즈 ▲마리떼 키즈 ▲베네통 키즈 ▲빈폴 키즈 ▲아이스비스킷 ▲엠엘비 키즈 ▲캉골 키즈 ▲타미힐피거 키즈 ▲플레이키즈프로 ▲휠라 키즈 등이 참여했다.

고객을 위한 할인도 마련됐다. 전체 고객에게 15% 할인 쿠폰을 지급하고, 매일 오전 11시부터 선착순 1만 명에게 장바구니 7% 할인 쿠폰을 증정한다.

무신사 관계자는 "신학기 시즌은 키즈 패션 시장에서 학부모와 아이들의 관심이 가장 높은 시기인 만큼, 고객들이 선호하는 브랜드의 핵심 상품을 한눈에 볼 수 있도록 구성했다"고 말했다.