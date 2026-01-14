삼성바이오로직스, 생산능력‧포트폴리오‧글로벌 거점 전략으로 확장 지속

삼성바이오로직스가 생산능력, 포트폴리오, 글로벌 거점 등 ‘3대축’을 통한 확장을 가속한다고 밝혔다.

존 림 대표는 13일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 열린 2026 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 “2025년 삼성바이오로직스는 성장세를 유지하며 인적분할 완수와 5공장 가동, 오가노이드 론칭 등의 성과를 거뒀다”라며 “송도 제3바이오캠퍼스 부지와 미국 록빌 공장 등을 기반으로 2026년에도 글로벌 톱티어 CDMO 기업으로의 도약을 위한 성장을 이어가겠다”라고 밝혔다.

삼성바이오로직스는 JP모건으로부터 2017년부터 초청을 받아 기업 발표를 진행해 왔다. 이 자리에서 존 림 대표는 인적분할 완수를 작년 주요 성과로 소개했다.

존 림 대표 (사진=삼성바이오로직스)

삼성바이오로직스는 지난해 5월 바이오시밀러 자회사 삼성바이오에피스의 관리 등을 맡은 투자 부문을 분리해 삼성에피스홀딩스를 설립하는 인적분할 계획을 발표했다. 이후 10월 임시주주총회에서 분할계획서가 승인, 11월 인적분할을 마쳤다.

존 림 대표는 “이번 분할로 삼성바이오로직스는 ‘순수(Pure-play) CDMO’로 거듭났다”라며 “우려됐던 사업적 리스크를 해소하고 본연의 CDMO 사업에 집중해 수주 경쟁력을 강화하는 발판을 마련했다”라고 평가했다.

삼성바이오로직스는 인적분할 이후 생산능력, 포트폴리오, 글로벌 거점 등 이른바 ‘3대축’을 통한 확장 전략을 고수하고 있다. 작년 말 미국 메릴랜드주 록빌 바이오의약품 생산시설 인수를 통해 미국 내 첫 생산거점을 확보하기도 했다.

또 회사는 ▲항체접합치료제(AXC) ▲항체백신 ▲세포·유전자치료제(CGT) 등 멀티 모달리티 생산시설 건립을 위한 제3바이오캠퍼스 부지도 확보했다. 이와 함께 ‘삼성 오가노이드’ 서비스를 론칭하고, 항체·약물접합체(ADC) 전용 생산시설 가동도 시작했다.

지난해 4월 회사는 5공장 가동을 본격화했다. 이곳의 생산능력은 18만 리터 가량이다. 최근 2공장에 1000리터 규모 바이오리액터를 추가하며 송도 내 생산 규모는 78만5000리터다. 여기에 미국 록빌 공장의 6만 리터를 더하면 회사의 총 생산능력은 84만5000리터에 달한다.

존 림 대표는 올해 성장 전략으로 3대축 확장을 가속하며 ▲생산능력의 증강 및 다각화 ▲위탁연구개발생산(CRDMO) 전반을 아우르는 포트폴리오 확장 ▲글로벌 거점 확대를 통한 고객만족 제고에 나선다고 밝혔다.

현재 회사는 제2바이오캠퍼스 내 6공장 건설을 검토하고 있다. 특히 회사 생산 체계 ‘엑설런스(ExellenS)’를 적용해 일관된 공정과 품질을 보장하겠다고 밝혔다. 앞으로 ADC 생산능력 확장, 중소 규모 리액터 증설 등도 검토할 예정이다.

오가노이드 서비스로 초기 개발 단계부터 연구 효율성을 높여 조기 록인(lock-in) 효과를 높인다는 방침이다. 원료의약품(DS)부터 완제의약품(DP)까지 수행 역량도 높이기로 했다. 송도 제2바이오캠퍼스에 건립될 오픈이노베이션 센터에서는 유망 바이오 기업과의 협력이 추진된다. 또 미국 현지 생산과 영업 거점도 늘리기로 했다.

아울러 디지털 전환(DX) 구상도 공개됐다. 회사는 AI와 디지털 트윈 등으로 지능형 제조 환경으로 전환하고, 데이터 인텔리전스 기반의 운영 및 의사결정도 실시하기로 했다.

존 림 대표는 “3대축 확장을 가속할 것”이라며 “고객 만족, 품질경쟁력, 운영 효율성, 임직원 역량 등과 표준화, 단순성, 확장성 등으로 초격차 경쟁력을 더 공고히 하겠다”라고 자신했다.