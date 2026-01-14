충남콘텐츠진흥원, 2026년 지원사업 설명회 마련

충남콘텐츠진흥원(원장 김곡미)은 충남콘텐츠기업지원센터 이벤트홀에서 ‘2026년 지원사업 설명회’를 개최할 예정이라고 14일 밝혔다.

오는 28일 오후 2시 개최되는 이번 설명회는 새해 충남콘텐츠진흥원 지원사업 전반에 대한 이해를 돕기 위해 마련된 자리다. 도내 콘텐츠 기업과 창작자, 예비 창업자 등 관계자를 대상으로 주요 지원사업의 내용과 신청 절차, 향후 일정 등을 종합적으로 안내할 예정이라고 진흥원은 설명했다.

설명회에서는 ▲2026년 주요 지원사업 방향 ▲사업별 지원 내용 ▲주요일정 및 유의사항 ▲질의응답 등이 진행되며, 참석자들은 사업 담당자와 직접 소통하며 사업 참여에 필요한 실질적인 정보를 확인할 수 있다.

설명회는 사전 신청자에 한해 참여 가능하며, 신청 방법 및 세부 내용은 충남콘텐츠진흥원 홈페이지를 통해 확인이 가능하다.

김곡미 원장은 “2026년 지원사업을 준비하는 기업과 창작자들이 사업 전반을 체계적으로 이해할 수 있도록 기획됐으며, 현장의 의견을 직접 듣고 사업 운영에 반영해 나갈 계획”이라고 전했다.