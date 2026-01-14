아마존, 관세 판결 앞두고 공급업체에 최대 30% 단가 인하 요구

아마존이 미국 대법원의 관세 합법성 판단을 앞두고 주요 공급업체에 대규모 단가 인하를 요구하고 있는 것으로 나타났다. 관세 부담을 이유로 지난해 공급업체에 보전해준 가격 인상분을 다시 회수하기 위한 조치라는 분석이다.

13일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 아마존은 일부 브랜드·제조사에 낮게는 한 자릿수 초반, 많게는 최대 30%에 달하는 납품가 인하를 요구하고 있다. 협상 일정도 기존보다 수 주 앞당겨 진행하고, 일부 업체에는 1월 1일까지 조건을 수용하라고 압박했던 것으로 알려졌다.

아마존은 “연례 협상 일정은 변함이 없으며 특정 데드라인도 없다”며 “중국산 수입품 관세가 10월 말에 인하된 이후 일부 공급업체와 협상을 시작했다”고 설명했다.

아마존 (사진=픽사베이)

지난해 아마존은 관세가 붙는 일부 상품에 대해 공급업체가 최소 마진을 보장하는 조건으로 납품 단가를 인상해주기로 합의했었다. 이는 아마존에서의 판매 가격이 떨어질 경우 브랜드 측이 손해를 감수해야 한다는 구조였다.

하지만 트럼프 대통령이 일부 관세를 철회하고 무역 합의를 체결하면서 실제 관세 부담이 당초 예상보다 크지 않았다는 점을 이유로 지난해 양보분을 되돌리는 모습이다.

아마존은 공급업체가 향후 관세 부담을 직접 지고, 마케팅·프로모션 비용을 늘리면 단가 인하폭을 줄여줄 수 있다는 조건을 제시하고 있다. 사실상 관세·물류·인건비 등 비용 변동 리스크를 전적으로 납품업체에 떠넘기는 구조다.

납품업체들은 공급망 지연, 원자재·노동비 상승 등 현실적인 비용 압박을 아마존이 고려하지 않는다고 반발하고 있다.

아마존은 “관세, 공급망, 원자재, 인건비 등 공급업체가 겪는 모든 비용 압박을 파악하기 위해 긴밀히 협력하며, 이를 협상에 반영하고 있다”고 말했다.