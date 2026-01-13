비즈넵, 누적 가입 사업자 370만 명·관리 환급액 1.6조원 돌파

지엔터프라이즈(대표 이성봉)는 자사의 종합 세무 관리 플랫폼 ‘비즈넵’이 누적 가입 사업자 수 370만 명, 누적 관리 환급액 1조6천억원을 돌파했다고 13일 밝혔다.

국내 사업자 수가 약 1천만 명 수준으로 추산되는 가운데, 비즈넵 환급은 사업자 3명 중 1명 이상이 이용하는 서비스로 성장하며 시장 내 영향력을 빠르게 확대하고 있다. 기존에 전문가 중심으로 운영되던 세무 서비스 시장에서 택스테크(Tax-Tech)를 통해 진입 장벽을 낮추고, 세무 관리의 대중화를 본격화했다는 점에서 의미가 크다.

비즈넵은 2022년 ‘비즈넵 환급’ 서비스를 시작으로 데이터∙알고리즘 기반의 세무 관리 체계를 시장에 안착시켰다. 복잡한 세무 제도 속에서 사업자들이 놓치기 쉬운 환급∙공제 항목을 정밀하게 분석하고, 제휴 회계법인의 검증을 거치는 구조를 통해 결과의 정확성과 신뢰성을 강화했다. 그 결과 가입 사업자 수와 관리 환급액의 규모도 빠르게 확대됐으며, 이는 사업자들이 합법적으로 누려야 할 절세 혜택을 플랫폼을 통해 회복해온 흐름이 수치로 확인된 것이다.

최근 세무 시장은 제도 변화가 잦아지고 거래·자산 구조도 복잡해지면서 단발성 신고 중심의 방식으로는 리스크 대응에 한계가 나타나고 있다. 이에 따라 시장은 ‘사후 처리’ 중심에서 ‘상시 관리’ 중심으로 빠르게 전환되고 있지만 영세 사업자와 개인사업자의 경우 전문 인력과 비용 부담으로 이런 변화에 적극 대응하기 어려웠다. 비즈넵은 신고·거래 데이터를 기반으로 세제 요건을 정밀 분석하고, 전문가의 검증을 결합하는 구조를 도입했다. 이를 통해 누구나 합리적인 비용으로 고도화된 세무 서비스를 이용할 수 있는 환경을 마련했다. 이 같은 구조는 서비스에 대한 신뢰를 높이는 동시에, 이용 저변을 확대하는 핵심 경쟁력으로 작용하고 있다.

비즈넵은 ▲사업자 세금 환급 서비스 ‘비즈넵 환급’ ▲개인사업자를 위한 세무 기장 서비스 ‘비즈넵 케어’ ▲세무·법률·노무 상담 AI 어시스턴트 ‘비즈넵 세나(SeNa)’ 등으로 서비스를 고도화하며, 세무 데이터 기반의 통합 관리 플랫폼을 구축하고 있다. 단순 조회나 일회성 신고를 넘어, 환급·신고·상담·리스크 진단까지 전 과정을 데이터로 연결해 사업자의 실질적인 의사결정을 지원하는 구조를 완성했다.

이성봉 지엔터프라이즈 대표는 “누적 가입 사업자 370만 명, 관리 환급액 1조 6천억 원이라는 성과는 비즈넵이 단순한 세무 서비스가 아니라, 세무 관리의 새로운 표준으로 자리 잡았다는 증거라고 생각한다”며 “복잡해지는 세무 환경 속에서 사업자들이 보다 안정적이고 투명하게 세무를 관리할 수 있도록 신뢰를 기반으로 한 표준 플랫폼으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.