사노피, 침습성 수막구균 백신 ‘멘쿼드피’ 출시..."24개월 미만 접종 가능 "

생후 6주~55세 대상 침습성 수막구균 A·C·Y·W 예방

헬스케어입력 :2026/01/13 15:26    수정: 2026/01/13 15:34

김양균 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

사노피가 새해 침습성 수막구균 질환(IMD) 백신 ‘멘쿼드피주(MenQuadfi)’를 출시하며 국내 시장 확대를 위한 고삐를 당겼다.

지난 5일 출시된 멘쿼드피는 A·C·Y·W 4가지 혈청군의 수막구균 감염을 예방하는 4가 단백접합백신. 식품의약품안전처는 지난해 3월 2세~55세를 대상으로 국내 허가를 결정했다. 현재 생후 6주 영아까지 적응증이 확대됐다.

이에 따라 멘쿼드피는 국내 첫 생후 6주이상 24개월 미만 영아가 접종할 수 있는 수막구균 A 혈청군에 대한 효과를 허가받은 백신이 됐다. 

(왼쪽부터) 인하대병원 감염내과 이진수 교수, 박희경. 사노피 백신사업부 대표 (사진=사노피)

이 백신은 별도의 희석이나 혼합 과정 없이 바로 투여 가능한 완전 액상형 제형이다. 생후 6주 이상 6개월 미만 영아는 총 4회, 생후 6개월 이상 24개월 미만 영아 2회, 2세~55세는 1회 접종하면 된다.

인하대병원 감염내과 이진수 교수는 13일 오전 서울 더플라자 호텔에서 열린 간담회에서 “수막구균 감염은 초기 증상이 비특이적이지만 수 시간 안에 패혈증이나 뇌막염으로 급격히 진행해 24시간 내 사망에 이를 수 있다”라며 “고위험군을 중심으로 조기 예방이 중요하다”라고 설명했다.

관련해 세계보건기구(WHO)는 국가별 유행 수막구균 혈청군과 질병 발생 양상에 따라 적정  백신을 선택해 접종 전략을 수립할 것을 권고하고 있다. 해외에서는 입학 전 수막구균 백신 접종 증명서를 요구하기도 한다.

이 교수는 “국내에서도 기숙사 거주 학생 등 밀집 생활자를 대상으로 수막구균 백신 접종이 권고되고 있다”라며 “최근 아프리카 등 수막구균 감염 위험이 큰 지역으로 여행이나 업무 목적의 방문이 증가하고 있어 예방접종이 더 중요하다”라고 강조했다.

박희경 사노피 백신사업부 대표는 “수막구균 감염증은 단기간에 중증으로 악화할 수 있어 예방이 중요하다”라며 “멘쿼드피가 고위험군과 청소년 안전에 도움이 될 것”이라고 말했다.

김양균 기자angel@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
멘쿼드피 사노피

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

현대차그룹 40대 최연소 사장 탄생…머스크가 인정한 '기술 인재'

오픈소스 활용한 딥시크, 어떻게 독자모델 인정받았나

정용진 회장이 올해 처음 간 '그곳'이 신세계 미래다

코스피 5000 육박, 또 사상 최고치…원·달러 환율 1473.7원

ZDNet Power Center