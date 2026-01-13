SOOP, 케이블·스마트TV서 LCK컵 공식 중계

LCK 분석 프로그램도 진행…14일 첫 방송

인터넷입력 :2026/01/13 15:06

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SOOP은 ▲케이블 TV ▲IPTV ▲스마트 TV 등 다양한 TV 환경을 통해 LCK컵 주요 경기의 공식 중계를 제공한다고 13일 밝혔다. 

유저들은 대형 화면으로 교전 장면을 감상할 수 있으며, 아이템과 룬 선택 등 화면에 표시되는 게임 사용자 인터페이스(UI) 정보를 한눈에 확인하며 경기를 시청할 수 있다.

케이블 채널 SOOPTV는 ▲지니TV 129번 ▲Btv 234번 ▲LGU+ 120번 ▲딜라이브 160번 ▲LG헬로비전 194번 ▲서경방송 256번 채널에서 시청할 수 있다. 또한 삼성·LG 및 안드로이드 운영체제(OS) 기반 스마트 TV 앱을 통해서도 고화질 중계를 제공한다.

관련기사

(사진=SOOP)

SOOPTV에서만 볼 수 있는 LCK 분석 프로그램 '스포츠! SOOP!'도 진행된다. 해당 프로그램은 전문가들과 함께 LCK 한 주 결산과 주요 이슈, 관전 포인트를 짚는 코너로 오는 14일 첫 방송을 시작으로 매주 수요일 LCK 경기 시작 한 시간 전 SOOPTV를 통해 방송된다.

SOOP은 ▲TV ▲PC ▲모바일을 아우르는 멀티 디바이스 시청 환경을 다양화해 이용자들이 각자의 상황과 취향에 맞는 최적의 방식으로 콘텐츠를 즐길 수 있도록 시청 경험을 고도화할 예정이다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
SOOP 케이블 TV LCK컵 경기 생중계 스포츠! SOOP! 동영상 플랫폼 스트리밍 스트리머

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

주름 얇아진 삼성디스플레이 차세대 폴더블 OLED, 어떻게 만들고 누가 쓰나

오픈소스 활용한 딥시크, 어떻게 독자모델 인정받았나

[AI 리더스] 신현석 투라인클라우드 공동대표 "MSA 기술로 AI 도입·확산 조력자 될 것"

애플 시리에 구글 제미나이 품는다…AI 동맹에 주가도 들썩

ZDNet Power Center