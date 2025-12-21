SOOP, ‘캠퍼스 듀엣 가요제’ 성료

SOOP은 20일 오후 5시, 서울 강남구에 위치한 ‘프릭업 스튜디오’에서 음악 스트리머와 대학생들이 함께하는 ‘SOOP 캠퍼스 듀엣 가요제’를 성공적으로 마무리했다고 21일 밝혔다.

‘캠퍼스 듀엣 가요제’는 전국의 실용음악과 학생들과 무대를 함께 만들어가는 SOOP 서수길 대표의 음악 콘텐츠 ‘찾아가는 락케스’와 연계해 선보인 음악 경연이다. ‘찾아가는 락케스’에 참여했던 대학생들을 대상으로 스트리머와의 협업 무대를 마련해, 보다 확장된 실전 무대 경험을 제공하고자 기획됐다.

SOOP

이번 가요제는 SOOP 음악 스트리머와 실용음악과 대학생이 한 팀을 이뤄 듀엣 무대를 선보이는 경연 형식으로 진행됐다. 호원대학교, 중부대학교, 동원대학교, 한양여자대학교, 한양대학교 ERICA, 서경대학교 등에서 선발된 12팀의 음악 전공 대학생이 참여했으며, 가습기, 꾸티뉴, 이사호, 강은아, 원뚜뚜, 콧시, 백다연, 희래짱, 시케이, 온, 두막이, 상득 등 총 12명의 SOOP 음악 스트리머가 각각 팀을 구성해 다양한 장르의 무대를 선보였다.

이날 경연에서는 각 팀이 뮤지컬, 발라드, 어쿠스틱 등 다양한 장르의 음악을 선보이며 각자의 호흡과 개성을 살린 듀엣 무대로 관객과 유저들의 호응을 이끌어냈다. 특히 스트리머 원뚜뚜 X 중부대학교 김주원 팀은 ‘YB밴드의 타잔’ 무대를 통해 안정적인 가창력과 높은 완성도로 심사위원들의 호평을 얻으며 최종 우승을 차지했다.

관련기사

1등 원뚜뚜X김주원 팀에게는 상금 500만 원이 수여됐으며, 2등 가습기X이인철 팀과 3등 이사호X이준 팀에게는 각각 300만 원과 200만 원의 상금이 전달됐다.

경연은 SOOP 스트리머 장지수와 백하가 MC를 맡아 현장 분위기를 이끌었으며, 작곡가 김형석, 가수 송하예, 스트리머 쿠빈·빕어가 심사위원으로 참여해 음악성, 듀엣 호흡, 무대 완성도 등을 종합적으로 평가했다.