SOOP, ‘RSL 시즌3’ 한국어 독점 생중계

SOOP은 오는 13일부터 23일까지 진행되는 글로벌 스타크래프트2 대회 ‘RSL(Revival StarCraft II League) 시즌3’을 한국어로 독점 생중계한다고 10일 밝혔다.

올해 6월 첫 개최된 ‘RSL’은 SOOP의 스타크래프트2 리그인 GSL(Global StarCraft II League)의 글로벌 중계진 ‘테이스트리스(Tasteless·Nicolas Plott)’와 ‘스테이트(State·Ryan Visbeck)’가 제작하는 글로벌 대회다. 공식 리그가 잠시 쉬어가는 시기에 스타크래프트2의 열기를 이어가고자 기획된 대회로, 세계 각국 실력자들이 참여한다.

‘RSL’은 총 3개의 시즌과 12월 중순 예정된 오프라인 파이널로 구성된다. 각 시즌 우승자에게는 파이널에 진출할 수 있는 시드가 부여된다. 지난 시즌1과 시즌2에는 한국의 김도우(Classic)가 연속 우승을 차지했다.

(사진=SOOP)

이번 시즌3에는 김도우과 GSL 8회 우승자 조성주(Maru), 저그 최강자로 불리는 레이노어(Reynor·Riccardo Romiti) 등 세계 정상급 선수들이 출전해 경쟁을 펼칠 예정이다.

대회는 오는 13일 그룹 스테이지를 시작으로 23일(일)까지 매주 목요일부터 일요일 오후 7시에 생중계된다. 한국어 중계는 스타크래프트2 스트리머 ‘크랭크(Crank)’가 맡는다.

SOOP은 이번 ‘RSL 시즌3’ 기간 동안 드롭스, 승부예측 행사 등 다양한 유저 참여형 프로그램을 진행하며 스타크래프트2 팬들에게 더욱 다양한 즐길거리를 제공할 예정이다.