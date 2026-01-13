스캐터랩, 日서 '제타' 월 매출 11억 돌파…수익화 '기대'

스캐터랩이 인공지능(AI) 픽션 플랫폼 '제타'로 일본에서 승승장구하고 있다. 동종 AI 앱 분야에서 활성 이용자수 1위를 기록한 데 이어 수익화도 본격화하는 모습이다.

스캐터랩은 제타 일본 서비스가 지난해 12월 월 매출 11억원을 돌파했다고 13일 밝혔다. 올해 초 제타 일 매출은 약 7천500만원을 기록했다. 2026년 일본 내 매출은 연간 200억원 이상에 달할 것으로 전망된다.

지난 2024년 5월 일본 시장에 진출한 제타는 사용자가 AI 캐릭터와 실시간으로 스토리를 만드는 AI 픽션 플랫폼이다.

(사진=스캐터랩)

제타는 일본 내 이용자 지표에서도 선두를 달리고 있다. 모바일 앱 시장 분석 서비스 앱 에이프(App Ape)에 따르면 제타는 2025년 12월 기준 일본 엔터테인먼트형 AI 앱 가운데 이용자 수 1위를 기록했다.

월간·주간·일간 지표에서도 모두 1위를 유지했다. 지난해 12월 31일 기준 일간활성이용자(DAU)는 20만 명 이상이다. 이는 2위 대비 약 40% 높은 수준으로 격차를 보인다.

김종윤 스캐터랩 대표는 "제타는 스캐터랩의 AI 기술과 제품 기획 역량을 집중한 플랫폼"이라며 "일본 시장에서 실제 매출과 한국 서비스를 능가하는 이용자 지표를 통해 가파른 성장 속도를 입증하고 있다"고 말했다. 이어 "글로벌 시장으로 영역을 확장하고 글로벌 1억 AI 픽션 플랫폼으로 성장할 것"이라고 덧붙였다.