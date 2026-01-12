만드로, 伊 오버소닉과 휴머노이드 '로봇 손' 협력

전자의수·로봇 손 전문 개발사 만드로는 이탈리아 휴머노이드 로봇 개발사 오버소닉과 산업용 휴머노이드용 로봇 손 개발·공급을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

만드로는 로봇 손 '마크 7'을 오버소닉 휴머노이드 로봇 '로비'에 적용한다. 초도 물량으로 수백 대 규모 공급이 예정됐다. 반도체·제조·물류 등 실제 산업 현장에서 활용 가능한 휴머노이드 솔루션을 공동으로 추진할 계획이다.

양사는 작년 프랑스 파리에서 열린 비바테크에서 협력하기 시작했다. 이후 서울에서 열린 휴머노이드 학회 등을 통해 기술 교류를 지속해왔고, CES 2026 현장에서 이번 협약 체결로 이어졌다.

이상호 만드로 대표(오른쪽)와 파올로 덴티 오버소닉 최고경영자(CEO)가 지난 6일(현지시간) 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’ 통합한국관에서 업무협약(MOU)을 체결하고 기념사진을 찍고 있다. (사진=만드로)

이번 협약은 단순한 기술 협력을 넘어, 산업 현장에서 실제 양산·운영되는 휴머노이드 로봇 생태계에 로봇 손 기술이 본격 편입되는 사례라는 점에서 의미가 크다.

오버소닉은 최근 글로벌 반도체 기업 ST마이크로일렉트로닉스와 산업용 휴머노이드 로봇 공급 계약을 체결하고, 휴머노이드 로봇 로비를 반도체 생산 및 물류 공정에 단계적으로 투입할 계획을 공식 발표했다.

특히 반도체 공장은 ▲24시간 연속 운영 ▲반복 작업에 대한 극도의 안정성 ▲미세 공정 환경에서의 정밀한 물체 취급 ▲장기간 운용을 전제로 한 내구성 등을 요구하는 산업 현장이다. 휴머노이드 로봇에 적용되는 로봇 손은 핵심 안전·품질 요소로 작용한다.

만드로 마크 7 로봇 손은 사람 손 크기와 유사한 폼팩터를 유지하면서 손가락 마디 내부에 액추에이터를 집적한 구조를 통해 500g 미만의 경량 설계, 정밀한 제어 성능, 산업 환경에서도 요구되는 파지력과 반복 내구성을 동시에 구현한 것이 특징이다.

파비오 풀리아 오버소닉 사장은 "오버소닉 로비는 이미 상용화 수준에 도달한 산업용 휴머노이드 로봇으로, 반도체 공장에 적용되는 만큼 높은 안정성과 내구성을 갖춘 로봇 손이 필수적"이라며 "만드로 '마크 7'은 이러한 요구사항을 충족할 수 있는 매우 적합한 솔루션이라고 기대하고 있다"고 말했다.

이상호 만드로 대표는 "마크 7은 10년간 전자의수 개발을 통해 축적한 기술을 기반으로 손가락 마디에 내장되도록 자체 개발한 초소형 액추에이터를 적용해, 실제 사람 손 크기, 500g 미만의 경량화, 강한 파지력과 내구성을 만족하는 로봇 손"이라며 "오버소닉의 산업용 휴머노이드 요구사항을 충분히 만족시킬 수 있을 것"이라고 말했다.