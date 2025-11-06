손목 움직임도 구현…만드로 '로봇 의수' CES 혁신상

로봇 손 전문기업 만드로는 차세대 로봇 의수 '마크 7X'가 CES 2026 혁신상에서 '접근성과 지속가능성' 부문 수상작으로 선정됐다고 6일 밝혔다.

만드로는 2024년 최고혁신상에 이어 올해와 내년까지 2년 연속 혁신상을 받았다.

미국소비자기술협회(CTA) 측은 마크 7X를 "기존 의수의 해부학적 한계를 넘어선 혁신적 제품"이라고 평가했다. 기존의 의수 대부분은 손목 회전이나 굽힘 기능이 부족하거나, 손보다 긴 구조로 인해 착용감과 실사용성이 떨어지는 단점을 안고 있었다.

만드로 차세대 로봇 의수 '마크 7X' (사진=만드로)

마크 7X는 손목 2자유도를 손목 내부에 완전히 통합하면서도 총 길이를 20cm, 즉 사람 손과 유사한 크기 안에 담아냈다. 손목 관절의 자연스러운 움직임을 복원하면서도 인체 비율을 유지하는 세계 최초의 사례 중 하나로 평가된다.

제품 내부에는 3개의 직렬 탄성 구동장치(SEA)를 탑재해 손목의 탄성 응답과 텐션 조절을 가능하게 한다. 손바닥에는 32화소 대면적 압력센서를 내장했다. 사용자 손끝 감각처럼 사물을 쥐는 힘이 측정된다.

이를 통해 테니스 라켓이나 골프채 같은 도구를 잡을 때 손의 압력 분포를 감지하며 자연스럽게 스윙할 수 있고, 연필, 컵, 우산 등 일상 도구를 다룰 때도 보다 직관적으로 조작할 수 있다.

만드로 로봇 의수 '마크 7'(왼쪽)과 '마크 7X'(오른쪽) (사진=만드로)

이상호 대표는 "전작과 외형적으로는 큰 차이가 없지만 손목 2자유도를 더해 사용 경험은 완전히 달라졌다"며 "배터리팩과 손바닥 길이, 내부 기구부 구조를 최적화했으며, 손목 기능을 넣고도 전작과 동일한 착용감과 무게 밸런스를 유지했다"고 설명했다.

그는 이어 "손목 움직임이 자연스러워지면 사용자의 신체 이미지 통합이 크게 향상된다"며 "의수의 본질은 기계적 완성도뿐 아니라 사용자가 자신의 손처럼 느끼는 심리적 복원에 있다"고 강조했다.

만드로는 범부처전주기의료기기 연구개발사업단(KMDF)의 지원을 받아 로봇 의수를 고도화해왔다. 이 과정에서 확보한 초소형 모터·감속기·센서 통합 설계 기술을 현재 휴머노이드 로봇 손 개발에도 접목하고 있다.

이상호 대표는 "로봇 의수를 만들며 얻은 지식은 휴머노이드 로봇 손에도 적용될 수 있고, 로봇 연구에서 얻은 통찰이 다시 의수 기술의 발전으로 돌아온다”며 "인간의 손과 로봇의 손이 서로를 진화시키는 선순환 구조를 만들고 싶다"고 말했다.