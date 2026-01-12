김윤덕 국토 "자율차 우리는 초등생, 미국은 대학생…2028년 레벨4 상용화”

김윤덕 국토교통부 장관은 12일 “자율주행 실증을 확대해 내년에 레벨4 자율주행차를 출시하고 2028년 상용화할 것”이라고 밝혔다.

김 장관은 이날 정부세종청사에서 가진 신년 간담회에서 “미국 출장에서 워싱턴-라이스베이거스-샌프란시스코를 다녀왔는데, 우리는 초등학생이라면 저쪽은 대학생 느낌이었다”면서 이같이 말했다.

김 장관은 “자율주행 실증은 도심권과 전통시장·시골지역 비슷한 지방복합도시형 성격을 가진 광주에서 올해 200대를 투입해 집중적으로 전개해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

김윤덕 국토교통부 장관이 12일 신년 간담회에서 모두발언을 하고 있다.

국토부 관계자는 “올해부터 (자율주행) 실증을 하면 2028년까지 하게 되는데 2028년부터 사람이 없는 레벨4 자율주행을 상용화할 수 있고, 레벨4에 맞는 차체는 기술개발을 거쳐 2027년 출시하는 것을 목표로 잡고 있다”고 설명했다.

김 장관은 도심항공교통(UAM) 상용화와 관련, “기체를 미국에서 도입하기로 했는데 인증 문제 때문에 늦어져 2027년이나 2018년 이야기가 나오고 있다”며 “버티포트 등을 준비해서 추진하고 있다”고 말했다. 김 장관은 “전략적으로 UAM 개발에 직접 뛰어들어 발전시키는 방안도 고민하고 있다”고 덧붙였다.

국토부 관계자는 “2025년 미국 기체를 수입해서 상용화하는 계획을 잡았으나 미국 FAA 인증을 통과하지 못했다”며 “2027년 말 인증이 나오면 2028년부터 관광·물류·긴급의료 등 공공 부문 상용화를 준비해 나갈 계획”이라고 설명했다. 이 관계자는 “현대에서 2030년을 목표로 UAM을 개발하고 있는 것 같다”며 “이를 활용해 공공부문 뿐만 아니라 민간 부문에서도 상용화한다는 계획을 하고 있다”고 말했다.

김 장관은 또 “우리나라 지방이 거의 무너져가고 있다”며 “공공기관 2차 지방이전 관련해서 올해 안에 이전 대상과 지역까지 준비해 내년에는 선도적인 기관에는 바로 집행할 수 있도록 만반의 준비를 하겠다”고 밝혔다. 김 장관은 “공공기관 이전으로 신호탄을 쏘아 올리고 다양한 형태의 앵커기업·첨단 산업단지·연구소까지 연계해 일자리와 산업이 지역에 정착하는 구조를 만들 계획”이라고 덧붙였다.