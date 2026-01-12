올거나이즈코리아, 우리투자증권 AI 플랫폼 개발 착수

올거나이즈코리아가 우리투자증권의 전사적 인공지능 전환(AX, AI Transformation)을 추진한다.

올거나이즈코리아는 금융업 특화 인공지능(AI) 플랫폼 개발에 착수했다고 12일 밝혔다. 최신 검색증강생성(RAG) 기술과 코딩 없이도 에이전트를 제작할 수 있는 '에이전트 빌더' 기능이 핵심이다.

이 회사의 이번 AI 플랫폼 구축은 연결을 통한 자동화를 지향한다. 학습된 문서를 찾아 답변하는 수준에 머물렀던 기존의 AI 활용 방식을 넘어, 우리투자증권 주요 업무 시스템과 외부 정보망을 실시간 연동한다는 구상이다.

올거나이즈코리아는 사용자 요구에 능동적으로 대응할 수 있는 'AI 에이전트'를 구현할 예정이다.

임직원이 명령어를 입력하면 AI 에이전트가 여러 시스템의 데이터를 조회하고 외부 정보를 수집 및 분석한다. 이어 보고서 초안을 작성하고 결재 시스템에 등록하는 등 우리투자증권 업무 전 과정을 단일 흐름으로 자동화한다.

(사진=올거나이즈)

단순 반복 업무는 AI가 수행하고 임직원은 고도화된 의사결정과 전략 수립에 집중할 수 있는 환경을 조성하는 것이다.

플랫폼은 거대언어모델(LLM), 고성능 RAG 파이프라인, AI 에이전트 오케스트레이션 기술을 결합한 구조로 구성된다. 문서·DB·업무 시스템 등 다양한 사내 데이터를 벡터 기반으로 통합 관리하고, 사용자 질의 의도에 따라 최적의 정보 검색·추론·행동 실행을 수행한다. 에이전트 간 역할 분리와 단계적 추론을 통해 복합적인 금융 업무도 안정적으로 처리할 수 있다.

특히 해킹 및 정보 유출 이슈에 선제적으로 대응하기 위해 강력한 보안 아키텍처가 적용된다. 외부망과 분리된 온프레미스 환경에서 고성능 LLM이 구동되며 외부 접속을 원천적으로 차단한다. 또 데이터 암호화, 민감 정보 마스킹, 사용자별 접근 권한 제어 등 다중 보안 체계를 적용해 금융 데이터 보호 수준을 강화한다.

관련기사

올거나이즈코리아는 AI 혁신이 특정 부서에 국한되지 않도록 '에이전트 빌더' 환경을 함께 구축한다. 코딩 지식이 없는 현업 담당자도 각자 업무 특성에 맞춰 업무 지식과 시스템을 연동하고, 자동화된 AI 에이전트를 직접 생성·확장할 수 있게 된다.

이창수 올거나이즈코리아 대표는 "이번 프로젝트는 금융사의 분절된 업무 시스템을 AI로 연결해 일하는 방식을 근본적으로 혁신하는 출발점"이라며 "금융 환경에 최적화된 온프레미스 AI 플랫폼과 AI 에이전트 기술을 통해 금융권 AX를 지원하겠다"고 밝혔다.