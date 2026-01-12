시지메드텍, 정형외과 임플란트 ‘리조멧’ 中 임상 완료

시지메드텍이 마그네슘 기반 흡수성 정형외과 임플란트 ‘리조멧(Resomet)’에 대해 중국에서의 임상 평가를 마치고, 현지 NMPA 허가 준비에 착수한다.

임상 평가는 베이징 ‘지쉐이탄 병원’을 중심으로 8개 현지 병원이 참여해 진행됐다. 시지메드텍은 지쉐이탄 병원을 중심으로 현지 협력 네트워크를 확대한다는 계획이다.

시지메드텍은 현지 사업 파트너인 부창제약과 함께 중국 국가약품감독관리국(NMPA) 허가 신청 준비에 돌입할 예정이다. 두 회사는 지난 2016년 리조멧 및 후속 제품에 대한 중국 독점 판매 라이선스 계약을 체결했다.

시지메드텍은 리조멧을 중국 내 정형외과·스포츠의학 분야 전략 제품으로 키운다는 전략이다. 지쉐이탄 병원 등 상급종합병원을 중심으로 도입을 확대하고, 이후 지역 병원으로 단계적으로 확산해 나갈 예정이다.

유현승 대표는 “리조멧은 지쉐이탄 병원을 중심으로 한 중국 임상 평가를 통해 안전성과 임상적 유효성에 대한 근거를 확보했다”라며 “이번 논의는 중국 임상 완료 이후 허가 절차를 원활히 추진하기 위한 단계로 중국 시장 진출을 준비해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 리조멧은 체내에서 자연 분해되는 마그네슘 소재를 적용한 흡수성 임플란트다. 기존 금속 임플란트 대비 체내 잔존 부담을 줄이면서 골 치유 과정에 기여하도록 설계됐다.