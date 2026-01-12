퍼시피코에너지, 베트남 첫 풍력발전단지 상업운전 시작

미국 에너지 인프라 기업 퍼시피코에너지는 베트남 남부 메콩강 삼각주 빈롱성에 위치한 30MW 규모 선프로 풍력발전단지가 상업운전에 돌입했다고 12일 밝혔다. 발전단지는 베트남 국가 전력망에 전력을 공급하기 시작했다. 퍼시피코에너지는 9일 베트남 현지에서 준공식을 열었다.

선프로 풍력발전단지는 40MW 규모 무이네 태양광 발전단지에 이어 퍼시피코에너지가 베트남에서 개발·건설한 뒤 운영에 들어간 두 번째 재생에너지 프로젝트이자 첫 번째 풍력 사업이다. 퍼시피코에너지는 발전단지 지분 100%를 보유하고 있으며, 베트남 전력그룹(EVN)과 20년 발전차액보장계약을 체결했다. 또 베트남 산업무역은행이 2천850만 달러 규모 선순위 채권 투자를 제공했다.

준공식에는 퍼시피코에너지 그룹 윌리엄 네이선 프랭클린 회장, 퍼시피코에너지 코리아 최승호 대표, 퍼시피코에너지 베트남 팜 꾸옥 안 대표 등 관계자와 베트남 정부 관계자 등 300여 명이 참석했다.

퍼시피코 에너지의 네이선 프랭클린 회장이 9일(현지 시각) 베트남 빈롱성에 위치한 선프로 풍력발전단지 준공식에서 기념사를 하고 있다. (사진=퍼시피코코리아)

네이선 프랭클린 회장은 “선프로 풍력발전단지 상업 운전은 퍼시피코 에너지에게 중요한 이정표”라며, “이는 책임 있는 프로젝트 개발, 엄격한 규제 준수, 중앙·지방 정부 당국과의 긴밀한 협력을 통해 베트남의 에너지 안보와 지속가능한 성장에 기여하려는 퍼시피코 에너지의 장기적인 노력을 보여주고 있다”고 말했다.

선프로 풍력단지는 빈롱성 전력 인프라와 베트남의 재생에너지 포트폴리오에 중요한 요소로 2만7천 가구가 사용할 청정 전력을 공급한다. 선프로 풍력발전단지의 운영과 함께, 퍼시피코 에너지는 지역 사회 및 이해관계자들과의 협력을 바탕으로 1GW 규모의 청정에너지 개발 계획을 지속적으로 추진하고, 베트남의 청정에너지 전환을 지원한다.

한편, 퍼시피코 에너지는 한국, 일본, 베트남 등 아시아태평양 지역의 탄소중립과 청정에너지 전환을 이끌어 왔다. 아·태 지역에서1.5GW 이상의 신재생에너지 발전단지를 건설·운영하고 있고, 10GW가 넘는 해상풍력 개발 파이프라인을 보유하고 있다. 국내 해상풍력 분야에 진출한 최초 미국 에너지 기업인 퍼시피코 에너지는 현재 전라남도 진도군에서 아시아태평양 지역 최대 규모 중 하나인 3.2GW 해상풍력 발전단지 클러스터를 개발하고 있다. 1단계 사업인 420MW 명량해상풍력 사업은 2025년 10월 발전사업허가 취득 후 현재 환경영향평가를 진행하고 있고, 만호해상풍력과 진도바람 해상풍력 사업은 발전사업허가 절차를 밟고 있다.

퍼시피코 에너지 코리아는 이번 선프로 풍력발전단지를 통해 베트남에 진출한 국내 기업의 청정에너지 전환을 지원할 계획이다. 또한, 퍼시피코 에너지 코리아는 퍼시피코 에너지 그룹이 아·태 지역에서 추진하는 10GW 해상풍력 사업 파이프라인을 바탕으로 국내 파트너 기업들이 아시아·태평양 해상풍력 공급망 분야에서 한국의 입지를 높일 수 있도록 다양한 협력 방안을 구축하고 있다.