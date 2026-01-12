셀트리온, 美에 연내 안과질환 치료제 ‘아이덴젤트’ 출시

셀트리온이 올해 말 안과질환 치료제 ‘아이덴젤트’(성분명 애플리버셉트)를 미국에 출시한다.

이는 오리지널 개발사인 리제네론과의 특허 합의 완료에 따른 것. 회사는 지난해 10월 미국에서 아이덴젤트의 품목허가를 획득한 바 있다. 회사는 2024년 캐나다에서도 특허 합의를 완료한 바 있다.

유럽에서는 작년 2월 유럽연합집행위원회(EC)로부터 아이덴젤트 허가를 획득했다. 현재 영국 등 유럽 주요국 출시를 확대해 나가고 있다. 유럽의 경우, 국가별 다른 특허 소송 현황 등에 따라 차별화한 전략으로 시장 진입을 진행하고 있다는 것이 회사의 설명이다.

지난 8일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 기업법원은 가처분 소송 판결에서 셀트리온의 아이덴젤트가 오리지널 제형 특허를 침해하지 않았다고 판결했다. 오리지널의 경우 내년 6월 특허가 만료된다.

하지만 독일 뮌헨 지방법원은 아이덴젤트가 오리지널의 제형 특허를 침해했다고 판단했다. 셀트리온은 타 바이오 기업이 같은 법원에서 진행된 아일리아 바이오시밀러 제형 특허 관련 가처분 소송 및 본안 소송에서 오리지널사에 패소한 데 따른 영향이라고 보고 있다. 현재 셀트리온은 독일을 포함해 오리지널사와 적극적인 특허 합의를 진행 중이다.

회사 관계자는 “아이덴젤트는 미국에서 특허 합의로 연내 출시가 예고된다”라며 “유럽에서도 특허 대응과 시장 진입을 이끌어내고 있다”라고 전했다.