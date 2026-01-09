남성은 쓰고 여성은 망설인다...AI 격차가 만들 새로운 '성별 격차'

옥스퍼드대학교 인터넷연구소가 약 8,000명의 영국 성인을 대상으로 조사한 결과, 여성이 남성보다 생성형 AI를 덜 사용하는 이유는 기술에 대한 이해 부족이 아니라 AI가 사회에 미칠 부정적 영향에 대한 우려 때문인 것으로 나타났다. 연구진은 이런 차이가 계속되면 과거 인터넷 기술 격차가 남녀 임금 격차를 벌렸던 것처럼, AI 시대에도 새로운 경제적 불평등이 생길 수 있다고 경고했다.

정신건강 걱정하는 여성, AI 사용률 무려 45%p 낮아

해당 논문에 따르면, 영국에서 일주일에 한 번 이상 개인적으로 생성형 AI를 쓰는 사람은 여성이 14.7%, 남성이 20.0%였다. 전체적으로는 5.3%p 차이지만, 특정 집단에서는 이 격차가 훨씬 커졌다. AI가 정신건강에 해롭다고 생각하는 사람 중에서는 여성 14.1%, 남성 31.0%가 AI를 자주 써서 16.8%p나 벌어졌다.

가장 큰 차이는 'AI가 정신건강에 좋다'고 생각하면서도 디지털 기술은 잘 아는 집단에서 나타났다. 이 경우 개인적으로 쓸 때는 45.3%p, 업무에서 쓸 때도 29.4%p 차이가 났다. 즉, 여성들은 AI를 쓸 줄 아는데도 사회적 영향이 걱정돼서 안 쓰는 것이다.

기후변화·개인정보·일자리 걱정, 여성이 AI 안 쓰는 이유

연구진은 정신건강, 기후변화, 개인정보 보호, 일자리 영향이라는 네 가지 걱정을 합쳐서 '사회적 위험 인식 지수'를 만들었다. 분석 결과 이 지수는 누가 생성형 AI를 쓰고 안 쓸지를 예측하는 요인 중 9~18%를 설명했다. 모든 연령대 여성에게 가장 중요한 예측 요인 중 하나였다. 특히 젊은 여성(18~35세)에게는 디지털 능력이나 학력보다 이 지수가 더 중요했다.

기후 영향을 걱정하는 사람 중에서는 여성 18.2%, 남성 27.5%가 AI를 자주 써서 9.3%p 차이가 났다. 개인정보 오용을 걱정하는 집단에서는 여성 12.5%, 남성 19.9%로 7.4%p 차이를 보였다. 흥미로운 점은 이런 격차가 남성이 더 많이 쓰게 돼서가 아니라, 여성이 덜 쓰게 되면서 벌어졌다는 것이다. 여성의 걱정이 실제 행동으로 이어진 셈이다.

젊은 여성, 기술 잘 알아도 사회적 걱정 때문에 안 써

연령대별로 나눠 분석한 결과는 더 놀랍다. 젊은 여성(18~35세)에게 'AI 위험 인식'은 생성형 AI 사용을 예측하는 두 번째로 중요한 요인이었다. 하지만 같은 나이 남성에게는 여섯 번째에 불과했다. 나이가 많을수록 이 경향은 더 뚜렷해져서, 중장년층과 노년층 여성에게는 첫 번째, 남성에게는 두 번째로 중요한 요인이 됐다.

연구진은 여성이 '나한테 위험한가'보다 '사회에 어떤 영향을 미칠까'를 더 걱정한다고 설명했다. 이는 여성이 평균적으로 사회적 공감 능력이 높고, 도덕적 문제에 더 민감하며, 공정성을 중시한다는 기존 연구와 같은 맥락이다. 실제로 교육 분야 연구를 보면, 여성은 과제에 AI를 쓰는 것을 부정행위나 표절로 볼 가능성이 더 높다.

기술 교육보다 'AI 긍정적 인식' 바꾸는 게 격차 줄이는 데 효과적

연구진은 2023년과 2024년 두 차례 설문 데이터를 활용해 인식 변화가 실제 행동에 어떤 영향을 주는지 추적했다. 나이, 성별, 학력, 직업이 같은 사람들을 짝지어 비교하면서 두 가지를 살폈다. 하나는 디지털 능력이 좋아진 경우, 다른 하나는 AI의 사회적 영향을 긍정적으로 보게 된 경우였다.

젊은 층(18~35세)에서 디지털 능력이 좋아지면 여성의 AI 사용률은 17%에서 29%로 올랐지만 통계적으로 의미 있는 변화는 아니었다. 반면 남성은 19%에서 43%로 크게 늘었다. 하지만 AI의 사회적 영향을 긍정적으로 보게 되면 여성은 13%에서 33%로 확 올랐고, 이는 통계적으로도 의미 있는 변화였다.

남성은 21%에서 35%로 소폭 늘었을 뿐이다. 전체 연령대(18~50세 이상)에서도 긍정적 인식이 생기면 여성은 8%에서 20%로, 남성은 12%에서 25%로 늘어 격차가 줄었다. 결국 일반적인 디지털 교육은 전체적으로 AI 사용을 늘리지만 젊은 여성에게는 별 효과가 없었다. 반대로 AI에 대한 부정적 생각을 바꾸는 것은 여성의 사용을 크게 늘리고 남녀 격차를 줄이는 데 효과적이었다.

생산성 차이가 임금 차이로... AI 시대 새로운 불평등 경고

연구진은 이번 발견이 단순히 기술 사용 차이가 아니라 심각한 경제 문제라고 강조했다. 생성형 AI는 일의 생산성과 효율을 높이고, 창의적 만족도도 올려준다는 게 이미 증명됐다. 만약 AI 사용 방식과 기대, 능력이 만들어지는 지금 이 초기 단계에서 남성이 훨씬 많이 쓴다면, 이런 초기 이점이 시간이 지나면서 눈덩이처럼 불어나 생산성, 기술 습득, 경력에 영향을 줄 수 있다. 과거 인터넷 기술 격차가 여성의 노동시장 진입과 경력에 나쁜 영향을 미쳤고, 전체 남녀 임금 격차를 설명하는 중요한 요인이었던 것과 같다.

연구진은 여성의 환경·사회·윤리 문제에 대한 높은 민감도가 틀린 게 아니라고 지적했다. 지금 생성형 AI는 실제로 엄청난 전력을 쓰고, 불공정한 노동 관행이 있으며, 편향과 가짜 정보 위험도 크기 때문이다. 그래서 남녀 격차를 줄이려면 단순히 사람들의 생각만 바꿀 게 아니라 기술 자체를 개선해야 한다. 탄소를 덜 배출하는 AI 개발을 장려하고, 편향과 정신건강 피해를 막는 안전장치를 강화하며, 공급망과 학습 데이터에 대한 투명성을 높이는 정책이 필요하다. 그래야 여성의 위험 인식이 AI 사용을 가로막는 장애물이 아니라 기술을 더 좋게 만드는 원동력이 될 수 있다.

FAQ (※ 이 FAQ는 본지가 리포트를 참고해 자체 작성한 내용입니다.)

Q1. 생성형 AI 사용에서 남녀 격차가 왜 문제인가요?

A. 생성형 AI는 일의 생산성과 창의성을 높여주는 도구입니다. 이걸 쓰는 사람과 안 쓰는 사람 사이에 경력 발전과 소득 차이가 생길 수 있습니다. 과거 인터넷 기술 격차가 남녀 임금 차이를 벌렸던 것처럼, AI 격차도 새로운 경제적 불평등을 만들 수 있습니다. 게다가 남성이 압도적으로 많이 쓰면 AI가 남성의 관점과 질문 방식만 학습해서 편향이 더 심해질 수 있습니다.

Q2. 여성이 AI를 덜 쓰는 이유가 기술을 몰라서가 아니라는 건가요?

A. 맞습니다. 이번 연구는 디지털 기술을 잘 아는 여성조차 AI의 정신건강, 환경, 개인정보, 일자리 영향이 걱정돼서 안 쓴다는 걸 보여줍니다. 실제로 AI를 잘 이해하면서도 정신건강을 걱정하는 여성과 남성의 사용률 차이는 무려 45%p나 됐습니다. 여성의 걱정은 '나한테 위험한가'보다는 'AI가 사회 전체에 어떤 영향을 미칠까'에 대한 것입니다.

Q3. 남녀 격차를 줄이려면 어떻게 해야 하나요?

관련기사

A. 단순히 AI 사용법만 가르치는 건 효과가 별로 없습니다. 연구를 보면 디지털 교육은 남성의 사용률만 더 높였지만, AI에 대한 긍정적 인식을 심어주니까 여성의 사용률이 13%에서 33%로 크게 올랐습니다. 실제로 AI의 전력 소비를 줄이고, 편향을 막는 안전장치를 강화하고, 투명성을 높이는 등 기술을 개선하면서 동시에 이런 개선 사실을 알리는 게 중요합니다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)