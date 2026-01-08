음식에 파리 있다면 환불 요구…알고 보니 AI 합성?

인공지능이 점점 더 정교한 사기에 활용되면서, 이제 음식 배달 서비스까지 그 표적이 되고 있다. 더 타임스(The times)가 1일(현지 시각) 보도한 내용에 따르면, 우버이츠(Uber Eats), 도어대시(DoorDash) 등 배달앱 이용자들이 생성형 AI를 악용해 주문한 음식 사진을 조작한 뒤 환불을 받아내는 사례가 급증하고 있다고 밝혔다.

사람들은 AI를 이용해 멀쩡한 음식을 덜 익은 것처럼 보이게 하거나, 케이크가 녹아내린 것처럼 만들고, 심지어 음식에 파리를 합성하는 등 다양한 방법으로 사진을 조작하고 있다. AI의 사진 재현 능력이 발전하면서 육안으로는 구분하기 어려운 수준의 가짜 증거물을 만들어내는 것이 가능해졌다.

게다가, 범행을 저지른 이용자들은 자신들의 행위를 SNS에 공공연히 자랑하기까지 했다. 한 이용자는 X(구 트위터)에 "도어대시에서 환불받기 위해 사진을 편집했다"며 디지털 조작으로 햄버거를 덜 익은 것처럼 만든 사진을 자랑스럽게 게시했다.

또 다른 이용자는 스레드(Threads)에 포토샵으로 치킨 다리를 덜 익은 것처럼 보이게 만든 과정을 상세히 공개했다. 해당 이용자는 배달앱 고객지원팀으로부터 "불편을 끼쳐 죄송하다"는 사과와 함께 26.60달러(한화 약 3만 8,000원)를 환불받았다고 밝혔다. 한 사기꾼은 자신이 주문한 디저트 위에 디지털로 파리를 합성하기도 했다.

이 같은 게시물에 대해 많은 누리꾼이 강한 비판을 쏟아냈다. "전혀 웃기지 않는다"는 반응과 함께 "당신과 다른 사기꾼들이 다 감옥에 가길 바란다", "20달러도 못 내는 주제에 그렇게까지 노력할 필요가 있나"라는 부정적인 댓글이 달렸다. 한 누리꾼은 "이런 행위는 도어대시가 아니라 주문받은 식당에 피해를 준다"고 지적했다. 실제로 배달 플랫폼들은 환불 요청이 들어오면 별다른 조사 없이 환불을 처리하는 경우가 많으며, 이 경우 손실은 대부분 식당이 떠안게 된다.

이러한 AI 환불 사기는 고객만의 전유물이 아니다. 지난달에는 도어대시 배달원이 고객에게 음식을 제대로 전달했다는 증거로 AI로 생성한 음식 사진을 보낸 사례도 있었다. 해당 고객은 사기를 눈치챘지만, 향후 AI로 만든 이미지와 실제 음식을 구분하는 것이 사실상 불가능해질 수 있다는 우려가 나온다.

관련기사

이 같은 AI를 활용한 음식 사진 조작 환불 사기는 미국과 영국에서 불법이지만, 배달 플랫폼들의 허술한 환불 정책으로 인해 계속 발생하고 있다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)