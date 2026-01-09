바이낸스, 금·은 연동 무기한 선물 상품 출시

바이낸스가 금과 은 가격에 연동된 무기한 선물 상품을 출시했다고 미국 가상자산(디지털자산) 매체 더블록이 8일(현지시간) 보도했다.

바이낸스는 금(XAU)과 은(XAG)을 기초자산으로 하는 무기한 선물 계약을 도입하고, 해당 상품을 달러 연동 스테이블코인 테더(USDT)로 정산하는 방식을 적용했다.

이는 바이낸스가 전통 금융 자산을 기반으로 한 파생상품을 무기한 선물 형태로 내놓은 첫 사례다.

이번에 출시된 상품은 XAUUSDT와 XAGUSDT로 표시되며, 만기 없이 24시간 거래가 가능한 구조다. 이용자는 금이나 은을 직접 보유하지 않고도 해당 자산의 가격 변동에 따라 포지션을 취할 수 있다.

바이낸스는 해당 계약의 증거금과 결제 수단으로 USDT를 사용하도록 하며, 이를 통해 암호화폐 기반 거래 환경에서 귀금속 가격에 대한 접근성을 높였다고 설명했다.

해당 상품은 규제 환경에서 제공된다. 바이낸스는 아부다비 글로벌 마켓(ADGM) 내 금융서비스규제청(FSRA)으로부터 라이선스를 받은 법인을 통해 이들 무기한 선물 계약을 운영하고 있다.

바이낸스는 금을 시작으로 은까지 귀금속 기반 계약을 순차적으로 도입했으며 향후 추가적인 전통 자산 기반 무기한 선물 상품으로 라인업을 확대할 계획이라고 밝혔다.