SK바이오사이언스, 사노피 수막구균 백신 ‘멘쿼드피’ 국내 도입

SK바이오사이언스가 사노피의 4가 수막구균 접합백신 ‘멘쿼드피주’를 국내 도입했다.

멘쿼드피 접종 대상은 생후 6주 이상부터 55세까지다. 이 백신은 수막구균의 주요 혈청형인 A·C·W·Y로 인한 침습성 수막구균 예방한다.

국내에서 허가된 A·C·W·Y 수막구균 백신 가운데 혈청형 A를 포함하면서 생후 6주~24개월 미만 영아에 사용할 수 있는 제품은 멘쿼드피가 유일하다. SK바이오사이언스는 해당 백신의 영유아 및 소아 대상 국내 유통과 공급을 맡게 된다.

멘쿼드피는 희석 없이 투여할 수 있는 완전 액상형 제형이 적용됐다. 접종 방식은 1회 접종량 0.5mL의 근육주사다. 생후 6주~6개월 미만 영아는 총 4회다. 생후 6개월~24개월 미만 영아는 2회다. 2세~55세는 1회 접종을 실시한다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 “멘쿼드피 도입을 통해 국내 영유아와 소아를 대상으로 한 침습성 수막구균 질환 예방 선택지를 확대하게 됐다”라며 “국내 감염병을 예방하고, 공중보건 증진에 기여할 수 있는 백신을 지속 공급하겠다”라고 밝혔다.