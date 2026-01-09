AIIA, 경희대와 경기지역 AI·빅데이터 혁신 생태계 만든다

한국인공지능산업협회(AIIA)가 경기지역 인공지능(AI)·빅데이터 산업의 혁신 역량을 결집하기 위한 전방위 협력을 추진한다.

AIIA는 전날 경희대학교 국제캠퍼스 RISE사업단이 주최한 'AI·빅데이터 경희 GAIA-LINK 얼라이언스' 발대식에 참여했다고 9일 밝혔다.

AI·빅데이터 경희 GAIA-LINK 얼라이언스는 지·산·학·연·관·민 협력 체계를 기반으로 구성됐다. 이 조직은 AI와 빅데이터를 중심으로 한 데이터 기반 사회로의 도약을 목표로 한다.

AI·빅데이터 경희 GAIA-LINK 얼라이언스 발대식 단체사진 (사진=AIIA)

한국인공지능산업협회는 이번 협력을 통해 경희대학교를 비롯한 참여 기관들과 경기도의 디지털 경쟁력 강화를 위한 공동사업을 발굴할 계획이다.

AI와 빅데이터 산업 혁신을 촉진하는 가교 역할도 자처한다. 이들 조직은 지역 기반 기술 생태계 확장과 동반 성장을 위해 유기적 연계를 강화할 방침이다.

한국인공지능산업협회는 "경기도를 대표하는 AI·빅데이터 혁신 거점이 구축될 것으로 기대한다"며 "산업계와 학계, 공공이 함께 디지털 대전환 시대를 선도할 수 있도록 지원을 지속하겠다"고 말했다.