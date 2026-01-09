디즈니·웹툰엔터, 지분 계약 마무리…신규 디지털 코믹스 플랫폼 추진

디즈니와 웹툰 엔터테인먼트(네이버웹툰)가 앞서 발표한 전략적 협력을 공식적으로 마무리하고, 신규 디지털 코믹스 플랫폼 구축에 속도를 낸다.
월트디즈니컴퍼니와 웹툰 엔터테인먼트는 8일(현지시간) 새로운 디지털 코믹스 플랫폼 개발과 디즈니의 웹툰 엔터테인먼트 지분 약 2% 투자 등을 포함한 전략적 계약을 최종 완료했다고 밝혔다.
이번 계약에 따라 웹툰 엔터테인먼트는 디즈니와 협력해 신규 디지털 코믹스 플랫폼을 직접 구축·운영한다. 해당 플랫폼에는 현재 연재 중인 코믹스뿐 아니라, 마블, 스타워즈, 20세기 스튜디오 등 디즈니 주요 IP를 아우르는 수십 년치 과거 코믹스 작품들이 포함될 예정이다. 일부 웹툰 오리지널 작품도 함께 제공된다.
이번 협력은 디즈니와 웹툰 엔터테인먼트가 진행해온 기존 IP 협업의 연장선이다.
앞서 양사는 지난해 8월 디즈니·마블·스타워즈 등의 코믹스를 웹툰의 모바일 세로 스크롤 포맷으로 재구성해 선보이겠다고 밝힌 바 있다. 현재는 기존 작품의 포맷 전환뿐 아니라, 해당 프랜차이즈를 기반으로 한 신규 오리지널 웹코믹 시리즈 개발도 진행 중이다.