공영홈쇼핑, 9일 ‘슈퍼극딜 1day’ 특집전 진행

공영홈쇼핑의 모바일 라이브커머스 ‘공영라방’이 9일 ‘슈퍼극딜 1day’를 새롭게 시작한다고 8일 밝혔다. 공영라방의 대표 특집전인 ‘극딜데이’에 혜택을 더해 재단장했다.

공영홈쇼핑은 소상공인의 판로를 더욱 넓히고자 지난 2023년부터 ‘극딜데이’를 진행해왔다. 매월 단 하루 동안 8시간 연속 라방을 진행하고, 쿠폰 등의 할인 이벤트를 선보여 소비자들의 큰 호응을 얻었다. 지난해 12차례 진행한 극딜데이를 통해 20억 원에 가까운 매출을 기록한 바 있다.

이번 리뉴얼을 통해 쿠폰 혜택을 고가 상품까지 확대해, 다양한 상품 구매에 도움이 되도록 했다. ▲2만원 구매 시 2천원 ▲3만원 구매 시 3천원 ▲5만원 구매 시 5천원 할인 쿠폰은 행사 기간 내 무제한 발급된다. 여기에 ▲8만원 구매 시 8천원 ▲10만원 구매 시 1만원 할인 쿠폰을 신설해, 고객 1인당 각 2매씩 제공된다.

9일 8시간 동안 진행되는 첫 ‘슈퍼극딜 1day’에서는 새청무 햅쌀, 예산 엔비사과, 해남 꿀고구마 등 먹거리부터 엑스 바이크 실내자전거 등 생활용품까지 다양하게 선보일 예정이다.

공영홈쇼핑은 올해 소상공인 판로 지원 확대를 위한 ‘공영라방’ 운영에 더욱 역량을 집중할 예정이다. TV홈쇼핑 대비 간편한 방송 준비와 현장감 있는 진행 등 라이브커머스의 강점을 살려 공영라방을 차별화된 ‘소상공인 공공 라이브 플랫폼’으로 발전시킨다는 복안이다.

공영홈쇼핑 관계자는 “새해 소상공인의 판로 지원을 강화하기 위한 공영라방의 역할을 지속해 나갈 것"이라며, “첫 이벤트로 준비한 ‘슈퍼극딜 1day’의 풍성한 혜택에 고객 여러분의 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.