피피비스튜디오스 ‘하파크리스틴’, 디즈니 협업 ‘캣티튜드’ 주력 컬러 완판

피피비스튜디오스대표 뷰티렌즈 브랜드 ‘하파크리스틴’이 월트 디즈니 코리아와 협업해 선보인 스페셜 에디션 ‘캣티튜드 크리스틴’이 출시 직후 높은 호응을 얻으며 주요 제품군이 조기 완판됐다고 8일 밝혔다.

이번 에디션은 기존 하파크리스틴 신제품 출시 때보다 약 20배 빠른 판매 속도를 기록하고 있다. 하파크리스틴은 월트 디즈니 코리아와 라이선스 계약을 통해 디즈니 애니메이션 아리스토캣의 아기 고양이 캐릭터 ‘마리’를 브랜드만의 감각으로 재해석했다.

디즈니 라이선스 정품 캐릭터를 기반으로 제작된 ‘캣티튜드 크리스틴’은 마리의 순수함과 호기심, 겨울 시즌의 반짝임을 하파크리스틴의 글로벌 앰배서더인 장원영의 이미지와 결합해 기획된 한정판 스페셜 에디션이다.

특히 마리의 눈매에서 영감을 얻은 ‘사파이어 아이즈’ 디자인과 고양이 수염 하이라이트를 형상화한 포인트는 입체적인 눈매를 연출하며 국내외 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻고 있다. 마리의 부드러운 털을 연상시키는 퍼(Fur) 굿즈가 포함된 패키지 구성 역시 겨울 시즌의 감성을 적절히 공략했다는 평가를 받는다.

지난 12월 17일 국내 단독 런칭된 이번 에디션 중 주력 컬러인 ‘사파이어 그레이’는 출시 6일 만인 12월 23일 준비 수량이 전량 완판되었다. 이어 1월 8일 기준, ‘초코 퍼’와 ‘태비 브라운’ 색상 역시 준비 수량의 75% 이상이 소진되며 전체 제품군이 빠른 소진세를 보이고 있다. 피피비스튜디오스는 고양이 콘셉트부터 렌즈 디자인, 콜라보레이션 소식을 단계별로 노출한 티징 전략이 소비자들의 기대감을 높인 것으로 분석했다.

하파크리스틴 브랜드 담당자는 “이번 캣티튜드 에디션은 하파크리스틴의 디자인과 디즈니 마리의 사랑스러움이 조화를 이루며 시장의 좋은 반응을 이끌어냈다”며, “특히 글로벌 앰배서더 장원영과 캐릭터 간의 높은 싱크로율이 전 세계 팬들의 주목을 받은 핵심 요인”이라고 전했다. 이어 “현재 사파이어 그레이 컬러의 조기 완판 이후 재입고 문의가 이어지고 있어, 빠른 시일 내에 제품을 다시 선보일 수 있도록 재입고 일정을 조율 중”이라고 덧붙였다.