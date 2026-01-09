바빌론, 1천500만 달러 투자 유치…a16z 크립토가 주도

비트코인 스테이킹 프로토콜 개발사 바빌론은 9일 1천500만 달러(약 2백17억7천4백만원) 규모 투자를 유치했다고 밝혔다.

이번 투자 라운드는 글로벌 벤처캐피털 앤드리슨 호로위츠의 디지털자산 전담 펀드인 a16z 크립토가 주도했다. a16z 크립토는 자금 지원뿐 아니라 인프라 구축 경험과 전략적 인사이트를 바탕으로 바빌론의 기술 개발을 적극적으로 지원할 예정이다.

바빌론은 이번 투자금을 활용해 ‘탈신뢰 비트코인 볼트’ 기술을 개발 및 확장할 계획이다. 이 기술은 비트코인을 외부 블록체인이나 제삼자 수탁 구조에 의존하지 않고, 온체인 금융 서비스에서 직접 활용할 수 있도록 설계됐다.

최근 미국 상품선물거래위원회가 파생상품 담보 자산 목록에 비트코인을 포함시키고, 현물 비트코인 상장지수펀드의 운용 자산이 약 1천2백억 달러(한화 약 1백74조원)를 넘어서는 등, 비트코인을 담보 자산으로 활용하려는 수요가 빠르게 증가하고 있다.

그러나 기존 솔루션은 비트코인을 다른 체인에서 활용하기 위해 ‘랩핑’하거나, 제삼자 수탁 기관에 맡기는 방식에 의존하고 있다. 랩핑 방식은 자산을 다른 형태로 전환하는 과정에서 세금 문제 등 복잡성이 발생하며, 수탁 방식은 보안 리스크와 운영 부담으로 인해 기관 투자자의 진입 장벽이 높다는 지적이 제기돼 왔다.

바빌론의 탈신뢰 비트코인 볼트는 별도의 랩핑이나 중개인 없이, 비트코인 베이스 레이어에 자산을 고정해 직접 담보로 활용할 수 있는 방식이다. 이를 가능하게 하는 핵심 기술은 ‘증인 암호화’와 ‘가블드 서킷’으로, 연산 능력이 제한적인 비트코인 네트워크가 영지식 증명을 보다 효율적으로 검증할 수 있도록 돕는다.

영지식 증명 기술은 데이터를 공개하지 않고도 정보의 유효성을 증명할 수 있어, 사용자 입장에서는 중개 없이도 개인키에 대한 통제권을 유지하면서 온체인에서의 담보 활용이 가능해진다.

바빌론 공동창립자인 데이비드 체는 “이번 투자는 비트코인의 핵심 원칙을 훼손하지 않으면서도 생산적인 담보 자산으로 활용하기 위한 노력의 일환”이라며 “비트코인이 글로벌 금융 애플리케이션을 지원하면서도 자기수탁 자산으로 남을 수 있도록 신뢰 가능한 인프라를 구축하겠다”고 밝혔다.