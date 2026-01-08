벨킨, 화면 보호필름 '타이탄' 공개

글로벌 디지털 액세서리 브랜드 벨킨은 화면 보호필름 '스크린포스 타이탄' 7종을 CES 2026에서 공개했다고 8일 밝혔다.

타이탄 스마트실드는 항공우주급 충격 저항성을 갖춘 프리미엄 화면 보호필름이다. 기존 제품 대비 최대 18배 높은 강도를 제공한다. 반사 방지 코팅과 먼지 방지 접착제를 적용했다. 스마트폰 지문 인식 기능도 원활하게 사용할 수 있다.

벨킨 타이탄 리퀴드가드 (사진=벨킨)

타이탄 리퀴드가드는 액체를 화면에 도포해 얇은 보호 코팅층을 형성하는 액체형 화면 보호 제품이다. 외관이나 두께 변화 없이 사용이 가능하다. 9H 수준 스크래치 보호 성능을 제공하며, 유분 방지 코팅을 통해 지문이 쉽게 묻지 않도록 했다.

관련기사

타이탄 에코가드는 얇고 잘 휘어지는 필름형 화면 보호필름이다. 충격을 받았을 때 필름이 휘어지며 충격을 분산시키는 방식이 특징이다. 폴리머 소재를 사용해 초박형 두께에도 7H 수준 스크래치 보호 성능을 제공한다. 반사 방지, 사생활 보호, 레드라이트 필터 등 세 가지 옵션으로 구성된다.

에코가드 라인업은 재활용 원료를 활용한 소재와 글로벌 재활용 표준(GRS) 인증, FSC 인증 종이를 적용한 100% 재활용 가능 포장을 적용했다.