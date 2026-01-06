벨킨, CES서 차세대 충전·연결 솔루션 공개

글로벌 디지털 액세서리 브랜드 벨킨은 CES 2026에서 고출력 충전 기술과 멀티 디바이스 환경에 최적화된 신규 액세서리 라인업을 공개했다고 6일 밝혔다.

이번 신제품은 Qi2 무선 충전, 노트북용 고출력 보조배터리, 무선 화면 공유 솔루션 등 업무와 일상의 편리함을 높여주는 제품들로 구성됐다.

먼저 '닌텐도 스위치 2 전용 충전 케이스 프로'는 케이스에 1만mAh 대용량 보조배터리를 내장했다. 보조배터리는 케이스와 분리하지 않고도 충전할 수 있다. 테이블 위에 스탠드 형태로 세워 사용할 수 있다. 게임 카드 수납 공간과 스마트 트래커 보관 슬롯까지 더했다.

'울트라차지 프로 마그네틱 보조배터리 10K'는 Qi2 25W 무선 충전과 USB-C 고속 유선 충전을 동시에 지원해 다양한 디바이스를 효율적으로 충전할 수 있다. 킥스탠드를 통해 영상 시청 편의를 높였으며 마그네틱 링이 탑재돼 카드지갑이나 그립톡 등 추가 액세서리도 부착할 수 있다.

벨킨, CES 2026에서 차세대 충전·연결 솔루션 공개 (사진=벨킨)

'부스트차지 슬림 마그네틱 스탠드 보조배터리'는 기존 제품 보다 두께가 줄어 들어 주머니나 가방에 휴대하기 좋은 것이 특징이다. 슬림한 형태에도 충전 성능은 유지했으며, 무선과 USB-C 유선 충전 모두 가능하다. 5천mAh와 1만mAh 용량 두 버전으로 출시될 예정이다.

'울트라차지 프로 노트북용 대용량 보조배터리 27K'는 노트북 충전도 가능한 보조배터리다. 최대 240W 고출력과 2만7천mAh 대용량 배터리를 갖췄다. 노트북, 닌텐도 스위치2, 스마트폰 등을 최대 3대까지 동시에 충전할 수 있다. 140W 고출력 케이블을 내장했다.

벨킨은 향상된 Qi2(25W) 무선 충전 규격을 적극 활용할 수 있도록 충전 효율과 멀티 디바이스 연결성에 초점을 맞췄다.

'울트라차지 프로 2-in-1 컨버터블 마그네틱 무선 충전기'는 아이폰과 애플워치를 동시에 충전할 수 있다. Qi2를 지원하는 스마트폰은 유선 충전에 준하는 속도로 무선 충전이 가능하다. 스마트워치 충전독은 애플의 WFW 인증을 받아 안정적인 충전을 지원한다. 접이식 디자인으로 여행 시에도 간편하게 휴대할 수 있다.

'울트라차지 모듈형 충전 독'은 스마트폰, 무선이어폰, 스마트워치를 한 번에 충전할 수 있는 3in1 무선 충전기다. 단일 브랜드 제품이 아니어도 원활한 충전이 가능하다. 스마트폰은 25W 초고속 무선 충전이 가능하다.

확장성을 강화한 어댑터와 허브 제품도 공개했다. '커넥트에어 무선 HDMI 디스플레이 어댑터'는 별도의 앱이나 네트워크 설정 없이 USB-C 기기의 화면을 무선으로 전송할 수 있는 제품이다. 최대 40m 범위 내에서 1080p, 60Hz 해상도를 지원한다. 최대 8개 송신기를 연결할 수 있다. 케이블을 연결하지 않아도 즉시 화면 공유가 가능하다.

'커넥트 8포트 듀얼 디스플레이 USB-C 허브'는 하나의 USB-C 포트로 외부 디스플레이와 주변기기를 최대 8개까지 동시에 연결할 수 있는 멀티 허브다. 4K 듀얼 디스플레이와 최대 100W 패스스루 충전을 지원한다. 버튼 하나로 외부 모니터 출력을 제어할 수 있어 공용 공간에서도 화면을 편하게 제어할 수 있다.

벨킨은 이번 CES 2026에서 모바일 기기부터 노트북, 게임 액세서리까지 아우르는 충전 및 연결 솔루션을 선보였다. 40년 이상 축적해 온 기술력을 바탕으로, 변화하는 디지털 라이프스타일에 부합하는 솔루션을 지속적으로 제시해 나갈 계획이다.