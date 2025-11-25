벨킨, 아이패드 폴리오 키보드 공개

국내 교육박람회서 첫선…내년 출시

홈&모바일입력 :2025/11/25 17:34

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

글로벌 디지털 액세서리 브랜드 벨킨은 내년 1월 공식 출시 예정인 '아이패드 폴리오 키보드'를 국내 교육박람회에서 처음 선보였다고 25일 밝혔다.

벨킨은 교사와 학생이 수업에서 디지털 자료를 효율적으로 활용하고 개별 학습을 지원할 수 있도록 '대전미래교육박람회'와 '디지털창의융합 교육박람회'에 참여한다.

벨킨 '아이패드 폴리오 키보드' (사진=벨킨)

아이패드 폴리오 키보드는 교육 환경에서 적합한 기능을 갖췄다. USB-C 유선 연결과 충전 지원을 지원한다. 3.5mm 오디오 잭을 통해 영상 자료와 학습 콘텐츠를 활용할 수 있다.

5단계 각도 조절 기능과 700g 무게로 문서 작성, 디지털 노트 필기, 학습 앱 활용 등 편의성을 높였다. 이름 및 개인 정보 태그를 부착할 수 있다.

관련기사

박람회에서는 교사와 학생이 직접 제품을 체험하며 수업에서의 활용성을 확인할 수 있는 공간이 마련됐다. 벨킨은 디지털 교실에서 발생하는 실제 학습 상황에 맞춰 제품의 편리성과 실용성을 체감하도록 했다.

신지나 벨킨 코리아 지사장은 "학생과 교사가 제품을 직접 사용하며 체험할 수 있다"며 "앞으로도 다양한 환경에서 활용 가능한 제품과 솔루션을 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
벨킨

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자, 5년만에 승진폭 확대…'AI·로봇·반도체' 미래 기술 방점

해외서 시작된 10대 SNS 이용 차단…한국은?

유통가 오너 3·4세 전진 배치…"미래 먹거리 찾아라"

올해도 스테이블코인 입법 '난항'…금융위 vs 한은 대립 수면 위로

ZDNet Power Center